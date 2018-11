Přehled tisku: rizikové mosty na silnicích a dálnicích, druhý solární boom nebo obavy ze sucha

V úterním přehledu českého tisku se dočtete, že na dálnicích a silnicích v Česku je 126 rizikových mostů. Jejich stav ale není kritický. Píše o tom Mf Dnes. Stát podle Lidových novin vypíše dotace, aby motivoval domácnosti k nákupu solárních panelů na střechy, tepelných čerpadel a zateplení domů. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:01 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solární panely (ilustrační foto) | Foto: GNU General Public License, verze 1.2, F5ZV, Wikimedia Commons

E15

Čím dál víc malých a středních firem chce mít podrobný přehled o svých zákaznících. Všímá si toho deník E15. Podle něj je o systém na správu klientských dat oproti minulým letům větší. Meziročně o desítky procent.

Mf Dnes

Na dálnicích a silnicích po celém Česku je 126 rizikových mostů. Jejich stav ale zatím není kritický. Informuje o tom Mf Dnes. Silničáři na mostech teď udělají důkladnější průzkum. Mimořádnou kontrolu nařídil v létě ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) po pádu mostu v italském Janově.

Lidové noviny

Stát chystá druhý takzvaný solární boom - píší Lidové noviny. Tentokrát chce stát podpořit domácnosti. Dotace za několik desítek miliard korun budou určené na solární panely na střechách, tepelná čerpadla nebo zateplení domů.

Hospodářské noviny

Přechod automobilek na výrobu elektromobilů v budoucnu ohrozí až desítky tisíc pracovních míst. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Bateriové elektrické vozy jsou totiž výrazně jednodušší na výrobu a montáž. V továrnách proto bude stačit méně zaměstnanců než teď.

Regionální Deník

Češi plýtvají antibiotiky - to je titulek regionálního Deníku. Jen za posledních pět let spotřeba těchto léků stoupla o šest procent. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že by se mělo antibiotiky šetřit, protože přestávají účinkovat. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá kontroly.

Právo

Češi se bojí sucha. Vyplývá to z průzkumu brněnské Masarykovy univerzity, o kterém informuje deník Právo. Podle něj se lidé obávají hlavně omezování dodávek vody nebo jejího zdražování. Očekávají proto, že stát najde řešení, jak suchu v budoucnu čelit.