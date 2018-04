Přehled tisku: soutěž o mýto i choroby, kvůli kterým Češi končí nejčastěji v nemocnici

Ve čtvrtečních novinách se dočtete o tom, že soutěž na mýto míří ke krachu. Alespoň to píší Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES se pak zaměřila na podnikatelské zájmy šéfa ČEZ Daniela Beneše a jeho bratra, který rozjel podnikání v energetice. Víc se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

O možných podnikatelských zájmech šéfa ČEZu Daniela Beneše píše Mladá fronta DNES. Její reportéři zjistili, že bratr generálního ředitele rozjel podnikání v energetice. Do firmy, která může ČEZu potenciálně konkurovat, navíc investoval peníze Benešův osobní advokát, který zároveň zastupuje i samotný ČEZ.

Zmíněným konkurentem energetické společnosti, ke které by mohl mít Beneš osobní vazby, je firma Hedviga Group. Tu současný šéf ČEZu kdysi osobně rozjížděl. Pak ji sice opustil, aktuálně ji ale spoluvlastní jeho bratr.

Lidové noviny se vrací ke kauze krachujícího vědecko-technologického parku Nupharo v Libouchci na Ústecku. Deník má k dispozici závěrečnou zprávu, na základě které podalo ministerstvo průmyslu trestní oznámení. Píše se v ní třeba to, že plánované výzkumné prostory byly nakonec postavené jako výrobní haly.

Trestní oznámení na neznámého pachatele se týká 300milionové dotace, kterou výzkumný park inkasoval. Pak ale začal krachovat - a jak zjistily následné kontroly, firma neměla propracovanou strategii, jak se s úpadkem vyrovnat a ozdravit svoje hospodaření.

Soutěž na mýto míří ke krachu - to je titulek Hospodářských novin. Jak zjistily, tendr na nového provozovatele systému nejspíš zruší antimonopolní úřad. Ten se regulérností výběrového řízení zabývá na podnět stávajícího výběrčího mýta a neúspěšného uchazeče - společnosti Kapsch.

Úřad by měl rozhodnout v nejbližších dnech. Výsledek zatím nechce ani naznačovat. Nicméně pokud by soutěž zrušil, podle deníku by to znamenalo, že by stát do příštího roku už nejspíš nestihl nového dodavatele vybrat. Po českých dálnicích by tak po roce 2020 jezdily kamiony nějaký čas úplně bez poplatku.

Mezi nejčastějšími chorobami, kvůli kterým musí lidé do nemocnice, je srdeční selhání, rakovina a zlomenina stehenní kosti. Statistiky shrnuje Deník. Všechny nejčastější příčiny přitom nějak souvisí s kouřením, shodují se lékaři. Závislost na tabáku a nikotinu totiž nevede jen k chorobám srdce a cév nebo rakovině plic. Významně přispívá i k rozvoji duševních nemocí. Nikotin totiž podle lékařů způsobuje změny v mozku. Riziko schizofrenie se tak u každodenních kuřáků zvyšuje až dvojnásobně, píše Deník.

Kopřivnická automobilka Tatra našla způsob, jak obejít požadavek ministerstva obrany na bezpečnostní prověrku. 62 obrněnců resortu prodá nejspíš přes prostředníka, píše Právo. Smlouvu tak ministerstvo podepíše nejspíš s firmou, která patří do stejného holdingu jako Tatra, ale na rozdíl od ní prověrku má. Bezpečnostní prověrku žádá obrana po svých dodavatelích na základě zákona o veřejných zakázkách.

Podle Tatry je požadavek ze strany ministerstva neférový. Resort ji totiž začal vyžadovat zpětně, a to přestože ví, že získání prověrky může trvat i roky. O lukrativní zakázku ale kopřivnická firma přijít nechce. Začala proto vyjednávat o prodeji přes firmu dodávající radary, která potřebné osvědčení má, píše Právo.