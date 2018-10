Přehled tisku: pravý mamut v Národním muzeu, vypínání DVB-T vysílání a lhaní kvůli hypotékám

Ve středečním tisku se dočtete například o tom, že lidé kvůli hypotékám lžou o svých příjmech. Píše o tom Mf Dnes. Lidové noviny si všímají toho, že Národní muzeum v Praze nejspíš bude vystavovat části pravého mamuta. A Hospodářské noviny upozorňují na to, že absolventi vysokých škol za svou práci žádají stále více peněz. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:15 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zrekonstruované Národní muzeum v Praze nejspíš bude vystavovat části pravého mamuta. (ilustrační foto) | Foto: public domain, HTO

E15

Moravský peněžní ústav je blíže bankovní licenci. Píše to deník E15. Česká národní banka totiž snížila největšímu spořitelnímu družstvu v zemi požadavky na objem kapitálu, který musí držet pro případ finančních problémů. Uvolněné peníze tak můžou použít na byznys. Moravský peněžní ústav patří mezi takzvané kampeličky. To jsou družstevní záložny. Z principu tak ústav může poskytovat peníze a další finanční služby jen svým členům. Záložna ale usiluje o to stát se klasickou bankou. Na konci loňského roku podala už podruhé žádost o udělení bankovní licence. První žádost v roce 2015 stáhla po konzultacích s centrální bankou. Současné licenční řízení už je ale podle E15 ve finální fázi.

Mf Dnes

Lidé kvůli získání hypotéky lžou o svých příjmech. Snaží se tak obejít stále přísnější pravidla pro jejich poskytování. Všímá si toho Mf Dnes. Banky ale důkladně kontrolují dokumenty žadatelů i data v úvěrových registrech a rejstřících. Podle bank, které Mladá fronta oslovila, se klienti například nechají fiktivně zaměstnat s vysokým platem na několik měsíců před začátkem jednání o poskytnutí hypotéky, nebo do příjmů započítávají i ty jednorázové. Lže se taky o dosaženém vzdělání nebo o počtu osob žijících v domácnosti.

Lidové noviny

Nově zrekonstruované Národní muzeum v Praze nejspíš bude vystavovat části pravého mamuta. Dočtete se to v Lidových novinách. Čeští přírodovědci totiž chystají unikátní výpůjčku z Ruska. Vyjednat se snaží hlavně zapůjčení unikátních zachovalých zmrzlých tkání. Mamuta mohli návštěvníci Národního muzea vidět i před několikaletou rekonstrukcí. Byla to ale maketa vyrobená z polystyrenu a obarveného surového lnu. Teď by se muzeum mohlo dočkat opravdového zvířete.

Deník

Vypínání DVB-T vysílání začne v listopadu 2019. Regionální Deník radí, kdy si lidé mají koupit novou televizi, nebo set-top box, aby mohli dál sledovat televizní vysílání. Podle Českých radiokomunikací je 25 procent diváků schopných nový signál přijímat už teď. Nejdříve půjdou pro nové televizory či set-top boxy obyvatelé Prahy a středních Čech. Starý televizní signál u nich skončí 27. listopadu 2019. Nejprve kanály ČT, o měsíc později i komerční televize. Naopak nejvíc času mají obyvatelé Zlínska. Staré vysílání jim skončí až 29. června 2020, vysvětluje regionální Deník. Ostatní vysílače se přepnou v mezidobí.

Hospodářské noviny

Absolventi vysokých škol chtějí čím dál víc peněz. To je titulek středečních Hospodářských novin. Ty citují výzkum, podle kterého si mladí lidé představují nástupní plat minimálně 30 tisíc korun bez odměn a bonusů. Stále větší očekávání mají studenti ekonomických oborů. Průzkum prováděla švédská společnost Universum mezi víc než 10 tisíci českými vysokoškoláky. Ještě před rokem byli absolventi ochotní dostávat po nástupu v práci o 4 a půl tisíc míň než letos. Jedním z hlavních důvodů, proč absolventům roste sebevědomí, je podle Hospodářských novin nízká nezaměstnanost.