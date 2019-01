Přehled tisku: občanství za mimořádný přínos, otazníky nad výukou ve školách a veřejné zakázky

V pondělím tisku se dočtete o nedostatcích v ochraně státních počítačů, kterých si všímá Mf Dnes. Týdeník Euro upozorňuje na to, že Národní technické muzeum stahuje některé své historické lokomotivy zpět do depozitáře a Právo informuje o lidech, kteří v Česku získali občanství za mimořádný přínos. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 14. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České děti se ve školách už možná nebudou učit přechodníky nebo skloňování některých zájmen. Všímají si toho Hospodářské noviny. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Ochrana státních počítačů zaspala o několik let - upozorňuje na to Mf Dnes. Podle zjištění deníku úředníci ministerstva zahraničí nahráli volně ke stažení na web detailní analýzu chyb v zabezpečení i popis jejich nápravy za sto milionů korun. Podle expertů tak šlo o nevědomou pozvánku pro další hackery.

Dokument, který má redakce Mf Dnes k dispozici, byl součástí žádosti o dotaci, kterou chtělo ministerstvo na opatření čerpat. Z webu zmizel až v pátek potom, co se deník na záležitost zeptal mluvčího rezortu Michala Bucháčka. V získaném dokumentu je možné se dočíst, že IT systémy na ministerstvu zahraničí jsou poskládané ze silně zastaralého hardwaru, který už jejich výrobci vůbec nepodporují, a nevydávají tak ani základní záplaty bezpečnostních chyb.

Deník

Děti s výraznými poruchami chování budou zřejmě moci skončit v diagnostických ústavech i bez rozhodnutí soudu. O plánu ministerstva školství píše regionální Deník. Tyto dobrovolné pobyty fungovaly v Česku do roku 2017, pak je ale stát zrušil. Vznikla proto petice, která požaduje jejich znovuzavedení.

Petici, kterou představili autoři na konferenci v Senátu, sestavili odborníci z Diagnostického ústavu v Brně na Veslařské ulici. Podle nich by dobrovolné pobyty mohly řešit přibývající počet dětí s poruchou chování. Podle autorů petice stejně děti v okamžiku, kdy selhává snaha o ambulantní léčbu, často končí v ústavech na základě rozhodnutí soudu.

E15

Do evidence skutečných vlastníků se v požadované lhůtě zaregistrovala jen osmina českých firem. Upozorňuje na to deník E15. Za nesplnění povinností totiž nehrozí žádné tresty. Vláda se kvůli tomu chystá sankce zpřísnit.

Evidence skutečných majitelů začala fungovat před rokem na základě nařízení Evropské unie, která rejstřík pokládá za jeden z prostředků pro boj s korupcí, daňovými úniky a s praním špinavých peněz. Deník E15 píše, že do prvního ledna tohoto roku se do nové databáze měly zapsat všechny osoby zapsané do obchodního rejstříku - tedy víc než půl milionu subjektů. Podle údajů ministerstva spravedlnosti se k tomuto datu zapsalo jen zhruba 65 tisíc subjektů.

Hospodářské noviny

České děti se ve školách už možná nebudou učit přechodníky nebo skloňování některých zájmen. Všímají si toho Hospodářské noviny. Změnu navrhuje Národní ústav pro vzdělávání, podle kterého oba jevy pochopí žáci z kontextu, a není potřeba je vyučovat zvlášť. Změny v učebních plánech by se týkaly skloňování zájmen jenž, týž a tentýž. S tím ale nesouhlasí lingvista Karel Oliva - podle něj je důležité, aby se děti učily skloňovat zájmena proto, že jde o naprosto běžnou součást našeho vyjadřování.

Právo

Ministerstvo vnitra udělilo v loňském roce občanství za mimořádný přínos pro Českou republiku třem sportovkyním a třem vědcům. Tématu se věnuje deník Právo. Byli mezi nimi například slovenská jachtařka Dominika Vaďurová nebo syrský zubař Basel Asar z Univerzity Palackého v Olomouci. Mimořádné občanství, kdy není potřeba skládat zkoušky z češtiny a českých reálií, může ministerstvo udělit v případě, že se za zájemce zaručí některé ministerstvo, úřad, vysoká škola nebo jiná významná instituce. Žadatel také musí žít v Česku trvale a být trestně bezúhonný, jak vysvětluje deník Právo.

Deník N

Česko je v mezinárodním srovnání počtu veřejných zakázek pro neprůhledné společnosti na předním místě. Vyplývá to z analýzy společnosti Datlab a Univerzity Karlovy, kterou má k dispozici český Deník N. Mezi lety 2006 až 2017 získaly firmy z daňových rájů ze zakázek v Česku přes 218 miliard korun. Analytici se zaměřili na objem peněz, který z veřejných zakázek v celé Evropské unii odtéká do firem z daňových rájů. V letech 2006 až 2017 prověřili víc než čtvrt milionu dodavatelů a asi u deseti tisíc z nich se ukázalo, že jsou firmy vlastněné z daňových rájů.

Euro

Národní technické muzeum stahuje některé své historické lokomotivy zpět do depozitáře. Dočtete se o tom v týdeníku Euro. Odůvodňuje to tím, že řada provozovatelů nechtěla dodržovat podmínky výpůjček. Například odpovědnost za škody a pojištění půjčených lokomotiv. Ještě donedávna si třeba od Národního technického muzea pronajímaly Jindřichohradecké místní dráhy úzkokolejnou Malletku. K prodloužení několikaleté nájemní smlouvy ale nakonec nedošlo.