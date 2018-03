Přehled tisku: návrat stavebního spoření, drony na letištích i testy na rakovinu v poštovní schránce

V úterních novinách se dočtete třeba o tom, jak bezpilotní stroje narušují provoz na letištích. Změnit by to mohla nová aplikace pro majitele dronů, o které píše Mladá fronta DNES. Většího zájmu o stavební spoření v Česku si zase všímají Hospodářské noviny. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 27. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron. Ilustrační foto. | Foto: CC BY-SA 4.0, Jacek Halicki | Zdroj: Wikimedia Commons

E15

Energetická skupina ČEZ nepostaví v Polsku tolik větrných elektráren, kolik plánovala. Upozorňuje na to deník E15. Příčinou škrtů v investicích jsou změny polské legislativy, které výstavbu větrníků omezují. ČEZ původně v Polsku počítal s výstavbou elektráren o výkonu ve stovkách megawattů. Podle mluvčího koncernu Ladislava Kříže má ale v reálu rozpracované dva projekty o celkovém výkonu 40 megawattů. Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš E15 řekl, že za změny může nový polský zákon o vzdálenosti obcí od větrníků. Postup skupiny kritizuje energetický analytik a investor do akcií ČEZ Michal Šnobr. Koncern podle něj mohl o dopadech zákona vědět předem, protože se norma nějakou dobu projednávala.

Nad pražským letištěm se objevil dron. Letadla musela přistávat na záložní dráze Číst článek

Mladá fronta DNES

Bezpilotní stroje čím dál častěji narušují provoz na letištích, upozorňuje na to Mladá fronta DNES. Nebezpečným situacím by mohla zabránit nová aplikace pro majitele dronů. Dispečeři by díky ní mohli drony sledovat a uživatele varovat třeba před vlétnutím do zakázané oblasti. Ředitelství letového provozu už na vývoj mobilní aplikace vypsalo výběrové řízení. Pro majitele dronů bude používání aplikace dobrovolné, díky ní ale zjistí řadu informací, které by se jinak nedozvěděli. Systém by měl pilotům dronů ukázat další plánované lety v dané oblasti nebo třeba předpověď počasí. Dispečeři zase budou moci sledovat pohyb dronů.

Deník

Češi budou dostávat do poštovních schránek testy na rakovinu střeva, informuje o tom Deník. Ministerstvo zdravotnictví si od projektu slibuje zlepšení prevence. Lidé by měli do zkumavek odebírat vzorky stolice a posílat je do centrální laboratoře. Na nádory tlustého střeva a konečníku každý rok umírá zhruba 3,5 tisíce Čechů. Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška lidé málo chodí na preventivní vyšetření k lékaři. Průzkum společnosti Sanofi uvádí, že se prevenci vyhýbají až tři čtvrtiny lidí. Deník přitom upozorňuje, že čím dříve lékaři nádor objeví, tím snazší a levnější je léčba rakoviny.

Hospodářské noviny

O stavební spoření je po 15 letech útlumu znovu zájem. Hospodářské noviny tvrdí, že nových klientů by letos mohlo být víc, než těch odcházejících. Lidé se ke stavebnímu spoření vrací i kvůli zpřísnění podmínek pro hypotéky. Počet nových smluv u stavebních spořitelen se v lednu a únoru meziročně zvýšil skoro o 28 procent. Předseda Asociace stavebních spořitelen Jan Jeníček říká, že si klienti chtějí hlavně zajistit úspory na bydlení. Podle Hospodářských novin si lidé uvědomují, že po zpřísnění hypoték musí víc šetřit sami. Česká národní banka totiž od loňska po bankách chce, aby většina zájemců o hypotéku měla minimálně 20 procent vlastních peněz.

Mendelově univerzitě bude poprvé vládnout žena. Rektorkou se stala Danuše Nerudová Číst článek

Právo

Pracovníkům zahradnické fakulty brněnské Mendelovy univerzity pomůže superpřístroj na analýzu rostlin. Tématu se věnuje deník Právo. Nový stroj bude mnohem rychlejší a výzkumníkům poskytne stovky milionů dat o rostlinách i jejich nemocích. Podle děkana fakulty Roberta Pokludy teď vědci získávají data ze vzorků rostlin až po několikaměsíční analýze. Díky novému přístroji budou mít výsledky mnohem rychleji. Získají přitom data jak o rostlinách, tak i o mikroorganismech, které na nich nebo přímo v nich žijí. Ze vzorku tak budou moci vyčíst, jaké nemoci rostlinám hrozí v místě, kde se pěstují. Právo píše, že by se podle toho mohlo začít šetřit na některých postřicích v zemědělství.