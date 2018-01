Přehled tisku: nedýchatelno v Ostravě a jednodušší bodový systém

Mladá fronta DNES

Maďaři kritizují tendr na nový výběr mýtného, píše to Mladá fronta DNES. Stát podle nich údajně nahrává firmě Kapsch. Maďarské společnosti National Toll Payment Services, která se do soutěže přihlásila s českým Eltodem, se nezdá, že ministerstvo dopravy podmínky tendru na správu mýtného po roce 2019 nastavilo podle zkušeností se současným systémem. Ten právě firma Kapsch vytvořila a v současnosti ho také spravuje.

E15

Česká národní banka chce brzdit obří ztráty, informuje o tom deník E15. Kvůli posílení koruny od ukončení devizových intervencích roku prodělala centrální banka čtvrt bilionu korun. ČNB proto mění strategii pro investování 120 miliard eur z rezerv. Chce vydělat, a umořit tak část ztráty.

Hospodářské noviny

Končí přirážky za platby kartou a firmy to chtějí obejít, všímají si toho Hospodářské noviny. Poplatkům dala stopku novela zákona o platebním styku, která bude účinná od soboty. Peníze navíc za platbu kartou si většinou účtují menší prodejny, některé restaurace a e-shopy. Nová pravidla Česko přijalo na základě regule Evropské unie. Autoři úpravy si od ní slibují rozšíření bezhotovostních plateb.

Regionální deník

V Ostravě ve čtvrtek nadměrně vzrostlo množství oxidu siřičitého v ovzduší, všímá si toho Regionální deník. Pocítili to zejména lidé v centru Ostravy a městské části Fifejdy. Stěžovali si na zhoršené podmínky. Příčina zvýšené koncentrace dráždivé látky v ovzduší ale není jasná. Její hodnota přitom překročila normu téměř stokrát.

Právo

Bodový systém pro postih řidičů může být jednoduší a přísnější, informuje o tom deník Právo. Úpravu chystá ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Opráší přitom návrh, který už loni prošel připomínkovacím řízením, ale před volbami spadl pod stůl. Přestupky by nově mohly být rozděleny do tří skupin podle závažnosti. Řidičům by tak hrozilo, že dostanou šest, čtyři nebo dva body.