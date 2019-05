Přehled tisku: nehody s technikou silničářů, unikátní vesmírný teleskop a nárůst nakažených kapavkou

Unikátní vesmírný teleskop bude mít řídící jednotku z Česka. Píše o tom Mf Dnes. Teleskop Athena Evropské vesmírné agentury by měl být schopen pořídit lepší obrázky černých děr. Deník Právo přináší informace o situaci na ministerstvu obrany. Tomu chybí dva náměstci pro vyzbrojování a státní podniky. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přibývá nehod, při kterých řidiči nabourají techniku silničářů (ilustrační snímek) | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Unikátní vesmírný teleskop bude mít řídící jednotku z Česka. Píše o tom Mf Dnes. Teleskop Athena Evropské vesmírné agentury by měl být schopen pořídit lepší obrázky černých děr. Dokáže totiž zachytit rentgenové záření. Práce na něm jsou ale teprve na začátku, do vesmíru by se měl dostat v roce 2030. Součástka českých vědců bude mít na starosti teplotu teleskopu a řídit bude i jeho otevírání.

Teplota je pro fungování budoucího teleskopu důležitá. Proto, aby zachytil padesátkrát slabší signály než současné přístroje, nesmí teplota kolísat. Konstruktéři se podle deníku musí taky věnovat odolnosti řídící jednotky vůči vibracím při startu letu do vesmíru. Odborníci z Akademie věd jsou součástí týmu, ve kterém je kromě Česka dalších 12 států.

Za posledních deset let vzrostl počet nakažených kapavkou na dvojnásobek, upozorňuje Deník. Problémem je i zvýšená odolnost viru proti antibiotikům. Řešením by mohlo být očkování, to ale zatím vyvinuto není. Lékaři varují, že se vir může šířit i jinak než nechráněným pohlavním stykem. Neléčená kapavka může způsobit vážné zdravotní komplikace. Lidé by tak v případě obtíží měli navštívit lékaře.

Přibývá nehod, při kterých řidiči nabourají techniku silničářů. Lidovým novinám to potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Od ledna do dubna letošního roku bylo takových nehod už 26. Může za to například nepozornost řidičů nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Podle informací Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia způsobují většinu těchto nehod kamiony, protože jezdí v pomalejším pruhu, kde jsou vozy silničářů nejčastěji.

Řidiči kamionů si stěžují, že na českých silnicích jsou vozidla údržby špatně označeny. Podle nich by taky pomohlo, kdyby se většina oprav prováděla v noci. ŘSD už dříve namítla, že na silnicích se pracuje i v nočních hodinách. Stavební firmy ale noční práce příliš nevyhledávají kvůli finanční náročnosti.

Deník Právo přináší informace o situaci na ministerstvu obrany. Tomu chybí dva náměstci pro vyzbrojování a státní podniky. Své ředitele nemá taky Vojenský opravárenský podnik a společnost LOM Praha. Právě tyto firmy se mají podílet na velkých státních zakázkách. Ministerstvo obrany ale tvrdí, že personální nedostatek veřejné zakázky neohrozí.

Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO v úterý odvolal ředitele Vojenského opravárenského podniku (VOP) Marka Špoka. Právě tento podnik bude vyjednávat o tom, kolik obrněnců se bude v jeho závodě vyrábět. Za 210 obrněných vozidel plánuje stát zaplatit 53 miliard korun.

Podle deníku je hlavním důvodem k odvolání Špoka špatné hospodaření firmy. Ta skončila v loňském roce ve ztrátě 180 milionů. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek považuje za nešťastné, že je VOP bez vedení před tak důležitým obdobím.

Společnost že LOM Praha je bez vedení od konce dubna. Řízením je pověřen finanční ředitel Michal Geist. LOM Praha zajišťuje pro českou armádu údržbu vrtulníků. Právě vrtulníků se týká další státní zakázka. V ní chce ministerstvo koupit 12 vrtulníků za 12,5 miliardy korun. Pravděpodobně americké vrtulníky by pak LOM udržoval.