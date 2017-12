Přehled tisku: úspěšný rok pro miliardáře, trdelník v Peru a rostoucí nehody tramvají

Ve středečním tisku se dočtete, že český trdelník se dostal až Jižní Ameriky. Nyní ho mohou ochutnat i lidé v Peru, píše Mladá Fronta DNES. Hospodářské noviny hodnotí Česko v letošním roce jako úspěšnou, ale naštvanou zemi. A regionální Deník si všímá rostoucího počtu nehod tramvají v Praze. Letos už policie musela řešit přes 500 srážek. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trdelník už mohou ochutnat i lidé v Peru | Zdroj: Wikimedia Commons

Mladá fronta DNES

Český trdelník můžou ochutnat už i lidé v Peru. Píše o tom Mladá fronta DNES. Sladkost se tam rozhodl prodávat Peruánec Rafael Sumar, který si trdelník zamiloval při svých studiích v Praze. Trdelník plní zmrzlinou, ale vyrábí ho taky ve slané podobě. Tu Sumar plní třeba kuřecím masem, mandlemi a kousky broskví.

Lidové noviny

Nejbohatším lidem světa se letos dařilo. Všímají si toho Lidové noviny. Desítce miliardářů se za poslední rok zvětšilo jmění o 204 miliard dolarů. Oproti loňsku je to skoro trojnásobek. Na prvním místě byl donedávna šéf Microsoftu Bill Gates. Nově ho ale vystřídal zakladatel Amazonu Jeff Bezos se skoro 100 miliardami dolarů.

V uplynulém roce se dařilo i nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi. Na žebříčku světových miliardářů se zařadil do první stovky. Aktuálně vlastní majetek ve výši skoro 13 miliard dolarů.

Regionální Deník

Nehod tramvají v české metropoli přibývá. Informuje o tom regionální Deník. Policie od ledna do listopadu tohoto roku musela řešit přes 500 srážek. V porovnání s loňskem to je o 71 případů víc. Dva lidé při nehodách zemřeli. O čtvrtinu stoupl v porovnání s loňským rokem počet chodců, které tramvaj srazila.

I srážek s automobily bylo od ledna do listopadu letošního roku víc než za celý rok 2016, porovnává Regionální deník. Podle pražské policie většinou za nehodu můžou řidiči aut, kteří nedají tramvaji přednost. Chodci často přechází cestu, kde nemají, nebo se dívají do telefonů.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny hodnotí Česko v letošním roce jako úspěšnou, ale naštvanou zemi. Důvěra lidí v instituce klesá a alternativní zdroje zpráv podle deníku zažívají vzestup. Na druhou stranu je nízká nezaměstnanost a rostou mzdy. Třicet pět procent lidí by přesto nezvládlo zaplatit nečekaný výdaj deset tisíc korun.

Právo

Špatný manažer se firmě prodraží - to je titulek středečního deníku Právo. V 82 procentech případů je totiž na manažerský post podle Gallupova ústavu vybraný nevhodný kandidát. Většinou se do čela firmy dostanou lidé kvůli tomu, že už v ní pracují dlouho. Chybný výběr si společnost uvědomí většinou do tří týdnů, tvrdí Právo.