Přehled tisku: podvodně získané řidičáky, zprávy o pacientech elektronicky i auta z dob socialismu

Ve čtvrtečním českém tisku se dočtete, že až stovky Němců získaly v Česku řidičský průkaz podvodem. Nejčastěji jim při testu odpovědi diktoval přítomný tlumočník. Píše to Mladá fronta DNES. Čeští lékaři podle deníku Právo stále musí posílat informace o pacientech poštou doporučeně. Ministerstvo zdravotnictví by to chtělo změnit do dvou let. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál.

