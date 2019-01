Přehled tisku: nemocnice v Letňanech, vozový park policie i podvod s pronájmem v Pardubicích

V pátečním tisku se dočtete, že policie hodlá obměnit svůj vozový park. Do nových automobilů chce investovat až 400 milionů, píše Právo. O záměru postavit novou nemocnici v Letňanech informuje E15, primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany ji chce na pozemku, kde vláda plánuje úřednickou čtvrť za 10 miliard. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Vedení Prahy chce postavit novou nemocnici. Umístěná by měla být na nezastavěných pozemcích v Letňanech. Tam ale vláda plánuje postavit úřednickou čtvrť za 10 miliard. O pozemek se teď primátor s premiérem přetahují. Podrobnosti najdete v deníku E15. Nové zdravotnické zařízení chce pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany vybudovat na nezastavěných pozemcích u konečné stanice metra Letňany.

Současný systém pavilonových nemocnic totiž podle Hřiba neodpovídá stávajícím potřebám. Nemocnice má mít tisícovku lůžek a její stavba by podle deníku vyšla na zhruba 8,5 miliardy korun. Spolu s nemocnicí by v Letňanech vznikla taky rezidenční čtvrť. Naproti tomu premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce na pozemcích administrativní centrum

Mladá fronta Dnes

Finanční úřady přestaly spoléhat na to, že většina poplatníků je poctivá, píše to Mladá Fronta Dnes. Vratky na DPH vyplácejí úřady až po prověření dat z transakcí. Daňová Kobra tak loni odhalila daňové podvody za celkem 2 miliardy a 200 milionů korun. Tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, celníků a analytiků finančního ředitelství loni odhalil řadu podvodů starých okolo deseti let. Vylákat od státu vratku na DPH je teď podle policistů Národní centrály prakticky nemožné. Pomohlo nasazení kontrolního hlášení a nových analytických nástrojů Finanční správy, tvrdí Mladá fronta.

Lidové noviny

Lidové noviny si všímají, že na chronické znečišťovatele vzduchu kouřem z komína platí nejlépe hrozba pokutou. Kontroloři nejčastěji vyráží na oznámení od sousedů. Umí ale hříšníkům i poradit, čím by měli topit. Díky novele zákona můžou obce s rozšířenou působností kontrolovat, čím lidé v kotlích topí. V opakovaných případech porušení pak můžou kontroloři i rozdávat pokuty. Podle Lidových novin ale většinou stačí první napomenutí. Loni podali lidé celkem 720 podnětů, na jejichž základě žádali o přezkoumání, čím lidé v jejich okolí topí. Z těchto podnětů ale jen v 32 případech obce někomu udělily pokutu.

Deník

Na podvod s pronájmem naletělo na Pardubicku přes 30 lidí. Informuje o tom Deník. Díky falešné nabídce si podvodník přišel už na půl milionu korun. Pronájem inzeroval vždy s výhodnými podmínkami. Podvodník s lidmi komunikoval podivnou češtinou. Tu omlouval svým údajným slovenským nebo jiným původem. Inzerát přitom byl zadán na ženské jméno. Žena údajně zařízený a vybavený byt nabízela k pronájmu za něco málo přes 6000 korun. Za tuto částku se ale v Pardubicích nesežene k pronájmu ani garsonka, natož byt v samotném centru města, upozorňuje Deník. Platbu navíc podvodník požadoval na účet ve Španělsku.

Právo

Policie chce obměnit svůj vozový park. 70 procent policejních aut je totiž za hranicí běžné životnosti. Upozorňuje na to deník Právo. Aktuálně už policejní prezidium hledá dodavatele vozidel typu SUV. Investovat do nich chce 400 milionů korun. Policisté teď mají k dispozici zhruba deset tisíc aut. Policejní prezident Jan Švejdar teď plánuje jejich zásadní proměnu. Právě nákup nových aut je jednou z jeho priorit, které ve čtvrtek představil poslancům z výboru pro bezpečnost. Zastaralá vozidla nejsou podle Švejdara nebezpečná nebo nepojízdná, ale je potřeba je obměnit, jak tvrdí Právo.