Přehled tisku: pracovní víza na boj s kůrovcem, peníze od pojišťoven i největší teleskop světa

Tématem pátečního Práva je vládní program mimořádných pracovních víz. V rámci něj by mělo do Česka přijít na čtyři a půl tisíce Ukrajinců, kteří pomůžou nahradit chybějící pracovní síly v zemědělství, lesnictví nebo potravinářství. Největší teleskop světa vyroste na vrcholu havajské hory Mauna Kea. Píšou o tom páteční Hospodářské noviny. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 20. září 2019

Některé nemocnice dostávají od pojišťoven za stejnou péči i dvakrát méně peněz, než jiné. To je téma regionálního Deníku. Podle Asociace českých a moravských nemocnic má problémy utáhnout provoz dokonce třetina zdravotnických zařízení. Některé nemocnice se proto dokonce obrátily na soud.

Chystá se stavba největšího teleskopu světa, zvaného TMT (Thirty Meter Telescope). Vyroste na vrcholu hory Mauna Kea na Havaji. Právě tam jsou totiž jasné noci, a minimum světelného smogu. Vědci doufají, že díky němu uvidí, jak vypadal vesmír po Velkém třesku nebo najdou planety podobné té naší, píšou Hospodářské noviny.

Zrcadlový objektiv o průměru 30 metrů bude také pozorovat vzdálené galaxie, černé díry a planety jiných hvězd a zkoumat podmínky v jejich atmosférách. Plocha jeho zrcadlového objektivu bude 655 metrů čtverečních a kopule bude vyšší než Petřínská rozhledna.

Rusové tlačí na Česko k vydání miliardáře. Tak zní titulek pátečních Lidových novin. Moskva totiž viní zadrženého podnikatele Vitalije Ginzburga ze zpronevěry. Muž, který je od ledna ve vazbě, tu žádá o politický azyl. Proces označil za vykonstruovaný, údajně kvůli jeho politickým názorům.

Ruská strana tvrdí, že podnikatel zpronevěřil skoro jeden a čtvrt (1,2) miliardy rublů, což je v přepočtu asi 450 milionů korun. Podle ruských detektivů měl v roce 2014 žádat o úvěr státní TVB Bank na základě fiktivních smluv se subdodavatelskými firmami pro stavbu moskevského metra. Kromě ruského občanství má muž taky izraelský pas a povolení k trvalému pobytu v Lotyšsku.

Počet očkovaných proti karcinogennímu HPV klesá, píše Mf Dnes. HPV viry přitom způsobují 99 procent všech případů rakoviny děložního čípku. Ještě před sedmi lety bylo očkovaných skoro 76 procent dospívajících dívek. O pět let později to bylo o 12 procent méně.

Tyto viry můžou způsobovat dál třeba nádor penisu nebo nádory v oblasti hlavy a krku. Nejméně jsou proti HPV virům proočkovaní lidé ve Zlínském kraji a Praze. A to mezi 50 a necelými 60 procenty. Naopak nejlépe je na tom královohradecký a Ústecký kraj, kde je podle deníku očkovaných přes 70 procent obyvatel.

Na boj s kůrovcem povolá vláda pracovníky z Ukrajiny. Informuje o tom deník Právo. Resort pro ně navrhuje nový program mimořádných pracovních víz. Do roku 2022 by v rámci tohoto plánu mělo do Česka postupně přijít 4 500 ukrajinských zaměstnanců.

Zahraniční pracovníci pomůžou nahradit chybějící pracovní síly v zemědělství, lesnictví nebo potravinářství. Například resort zemědělství loni uváděl, že jen v lesích chybí dva tisíce kvalifikovaných pracovníků a dvojnásobný počet nekvalifikovaných. Příliv fyzicky pracujících lidí by měl pomoct hlavně při zpracovávání kůrovcového dřeva.