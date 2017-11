Přehled tisku: Nešťastné děti, zastaralá slova, drahé léky

E15

V Česku rostou náklady na nové drahé léky. Píše o tom deník E15. Zdravotní pojišťovny proto žádají ministerstvo zdravotnictví, aby upřesnilo pravidla na úhradu takzvané mimořádné léčby. Náklady na tyto případy totiž letos zřejmě překročí dvě miliardy korun. Ještě před čtyřmi lety to přitom bylo zhruba 500 milionů. Podle Svazu zdravotních pojišťoven teď lékaři řeší víc než dvacet tisíc výjimečných, tedy dražších, případů ročně.

Emisní normy i pro lodě. Námořní doprava bude muset od roku 2020 snížit množství vypouštěné síry Číst článek

Mladá fronta Dnes

V Mladé frontě Dnes se dočtete, že ceny ojetých dieselových aut rychle padají. Ve Francii a v Německu už se dokonce nevyplatí taková auta kupovat - po padesáti tisících kilometrech jeho cena rapidně klesne a majitel ho pak prodá mnohem nevýhodněji, než kdyby bylo na benzin. Rozdíl v ceně pak už nevyrovnají ani uspořené peníze za levnější palivo. Zatímco před rokem dostal majitel tříleté dieselové ojetiny za své auto průměrně 55,7 procent původní ceny, letos je to v průměru o 3 desetiny procenta méně. To jsou ale plošná čísla pro celé Německo.

Lidové noviny

Lidové noviny přinášejí přehled dříve běžně používaných slov, kterým už dnešní mladá generace nerozumí. I kvůli tomu děti málo čtou a nerozšiřují si slovní zásobu. Mateřský jazyk tak podle deníku v poslední době nekvete, ale spíš upadá. Mezi taková slova tak patří například fošna, ztepilý, spílat, ohavný nebo nejapný. Jak píšou Lidové noviny, i kvůli nim děti nebaví číst, protože nerozumí jejich významu.

Deník

České děti jsou uzavřenější a skeptičtější. Vyplývá to z výzkumu Mladé hlasy pro tuzemský UNICEF, o kterém informuje regionální Deník. Podle něj se letos cítilo šťastných jen 58 procent dětí, před devíti lety to přitom bylo o 6 procent víc. Podle šéfky české pobočky UNICEF Pavly Gomby se sice děti stále cítí šťastné, z jejich životů se ale vytrácí radost, bezstarostnost, naivita a důvěřivost - tedy to, co je pro dětství typické.

Co Evropané považují za sexuální obtěžování? Britkám vadí zírání do výstřihu, Francouzkám pomrkávání Číst článek

Hospodářské noviny

Život po #MeToo - to je titulek Hospodářských novin, které se vracejí k sexuálním skandálům v Hollywoodu. Kampaň teď někteří vnímají jako hon na čarodějnice, naopak pro jiné je to zlom, který musel přijít. Podle socioložky Jiřiny Šiklové je ale problémem kampaně to, že spojuje jak znásilnění, tak i sexistické poznámky, a tím se snižuje opravdové násilí. Noviny uvádějí taky vyjádření britského spisovatele Douglase Murrayho, podle kterého jsme uprostřed příliš rychlé sexuální kontrarevoluce. Naopak podle socioložky Marcely Linkové má kampaň poukázat hlavně na každodenní nepřátelské a útočné chování k ženám.

Právo

Ministerstvo životního prostředí bude víc kontrolovat čerpání kotlíkových dotací. Všímá si toho deník Právo. Úřad tak reaguje na množící se podvody s dotacemi na výměnu starých kotlů. Třeba ve středních Čechách lidé žádali o peníze na nový kotel, i když žádný neměli. Podle deníku Právo už ministerstvo dotace v krajích kontroluje. Do podvodů jsou přitom často zapletené zprostředkovatelské firmy.