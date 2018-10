Přehled tisku: nezaměstnaní starší 55 let, zničené graffiti nebo ilustrovaná Ústava

V českém tisku se v sobotu dočtete, že téměř čtvrtině nezaměstnaných v Česku je více než 55 let. Firmy o starší lidi nemají zájem. Píše to regionální Deník. Kvůli revitalizaci prostoru okolo stanice metra Vltavská zničil podle deníku Právo pražský dopravní podnik legální graffiti od předního světového autora. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce v Ostravě | Foto: František Tichý

Regionální Deník

Téměř čtvrtině nezaměstnaných v Česku je více než 55 let. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce a informuje o tom regionální Deník. Firmy přitom o starší lidi už nemají zájem. Lidi na 55 let oproti mladším znevýhodňuje několik faktorů - například mají většinou nižší vzdělání než mladí lidé, nemají dostatek zkušeností s výpočetní technikou anebo kvůli zdravotním problémům nemůžou nastoupit do směnného provozu.

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na tři procenta, nejméně od září 1996 Číst článek

Mf Dnes

Mf Dnes upozorňuje na příznaky schizofrenie a jako příklad uvádí příběh bývalého učitele. Ten totiž býval často agresivní - nevěděl ale, že to způsobuje právě tato nemoc. Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví přitom zhruba každý pátý Čech zažije nějaké duševní onemocnění. Většina z nich se ale nikde neléčí.

Lidové noviny

Česká Ústava vyjde na konci října v ilustrované podobě. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Obrázky kromě přírodních krás ukazují taky současné dění - třeba české vlajky na billboardech, těžební stroje nebo demonstrace. Cílem autorů ilustrované ústavy je, aby si ji lidé skutečně přečetli.

Právo

Pražský dopravní podnik kvůli revitalizaci prostoru okolo stanice metra Vltavská zničil legální graffiti. Jeho část přitom vytvořil před deseti lety jeden z předních světových tvůrců. Všímá si toho deník Právo. Dopravní podnik se ale brání tím, že to bylo nutné kvůli celkové rekonstrukci.