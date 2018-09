Přehled tisku: rekord v nezdanitelných příjmech a povinná školní docházka až do 18 let

Mladá fronta Dnes

Vloni měli Češi rekordní nezdanitelné příjmy celkem za 114 miliard korun. Tématu se věnuje Mf Dnes. Z údajů finanční správy také vyplývá, že meziročně je to nárůst o více než 27 miliard. Za tři roky účinnosti zákona správa přijala přes 1000 podnětů na pochybné příjmy. Ale jen 27 daňových subjektů pak dostalo výzvu k prokázání původu majetku.

Deník

Stát by mohl začít obcím částečně proplácet náklady za náhradní péči o týraná zvířata. Zajistit by to měla novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. Jak píše Deník, měla by být účinná od roku 2020. Novela mimo jiné zároveň zakáže mazlení s některými zvířaty v nelicencovaných kontaktních ZOO. Konkrétně třeba s velkými kočkovitými šelmami a vlky.

Hospodářské noviny

Léky, které zdravotní pojišťovny neproplácejí, by mohly být pro vážně nemocné pacienty dostupné rychleji. Jak píšou Hospodářské noviny, o změnu usiluje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Deník ale taky upozorňuje, že je to riskantní krok, protože o těchto lécích i jejich cenách má rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jinak by některé mohly být zvýhodňované.

Lidové noviny

Povinná školní docházka by mohla být až do 18 let. Podle Lidových novin se tím začínají zabývat experti, kteří působí ve vyloučených lokalitách. Inspiraci čerpají v Rakousku, kde podobný zákon prosadila vláda předloni. Ministerstvo školství považuje prodloužení za zajímavý návrh, který by ale potřeboval velkou změnu ve vzdělávacím systému.

Právo

Když spácháte dopravní přestupek a přijdou vám na to, že jste pojištěni proti pokutě, můžete dostat vyšší sankce. Vyplývá to z verdiktu Nejvyššího správního soudu. Tématu se věnuje Právo. Podle soudu může být pojištění proti pokutám přitěžující okolností - lidé tím dávají najevo, že pohrdají pravidly silničního provozu.