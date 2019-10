Přehled tisku: dekontaminace Novičoku a sarinu, krajská letiště v dluzích a nákladní pojištěnci

Češi vyrobili bílý prášek z oxidu titaničitého a nanočástic diamantů, který dokáže rozložit bojové chemické látky jako sarin nebo Novičok. Tématu se věnuje Deník N. Krajská letiště jsou kvůli malému počtu pasažérů ve dluzích, informují Hospodářské noviny. Každý osmdesátý Čech patří mezi nákladné pojištěnce, za jejich léčbu platí zdravotní pojišťovny přes 206 tisíc korun ročně, píše Mf Dnes. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Čeští vědci našli způsob, jak rozložit bojové chemické látky jako Novičok nebo sarin, píše Deník N. Jedy a jiné insekticidy by tak v budoucnu mohl dekontaminovat speciální bílošedý prášek. Jeho základem je oxid titaničitý a nanočástice diamantů, které dokážou bojové látky rozložit.

Na oxid titaničitý přitom může člověk narazit třeba doma v koupelně – je to v podstatě běloba, která se vyskytuje v barvivech, v zubní pastě nebo v krémech.

Oxid titaničitý dokáže rozložit bojové látky a insekticidy sám o sobě. Díky tomu, že ale vědci přidali ještě menší množství nanočástice diamantů, se rychlost rozkladu jedů zvýšila až trojnásobně, popisuje Deník N.

Na výzkumu se podílí vědci z Akademie věd spolu s výzkumníky z Vojenského výzkumného ústavu a univerzit v Ústí nad Labem a ve švédské Uppsale. Výzkum trvá téměř dvacet let.

E15

Stále víc cizinců v Česku má zájem o jazykové kurzy češtiny. Nejvíc peněz za ně utratí Rusové, Ukrajinci a Indové. Informuje o tom deník E15. Cizinci si chtějí díky dobré znalosti jazyka najít lepší práci nebo získat diplom na vysoké škole.

Podle ředitelů jazykových škol je čeština třetím nejčastěji vyučovaným jazykem, a to hned po angličtině a němčině. Jak píše E15, trend potvrzuje i jedna z největších soukromých škol James Cook Languages. Zatímco v roce 2015 měla 520 studentů češtiny, teď je jich téměř trojnásobek. Cena za hodinu výuky se pohybuje kolem 650 korun. Cizinci ale můžou studovat i roční kurz češtiny na Univerzitě Karlově, tam za rok zaplatí 135 tisíc korun.

Mf Dnes

Zhruba každý osmdesátý Čech patří mezi takzvané nákladné pojištěnce. Za jeho léčbu se platí ze zdravotního pojištění přes 206 tisíc korun ročně. Zjistila to Mf Dnes. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny patří k nejdražším chorobám hemofilie, svalová dystrofie nebo různé metabolické poruchy.

VZP v roce 2018 například zaplatila za 20 nejnákladnějších pacientů téměř 350 milionu korun. Celkem 94 procent nákladů na léčbu přitom tvoří výdaje za léky. Aby pojišťovny netratily na tom, že pečují o nákladné pacienty, dostávají kompenzaci 80 nebo 90 procent z částky, o kterou pojištěnec překročil stanovené limity. Tedy čím dražší léčba, tím vyšší kompenzace ze společného balíku vybraných peněz, které si pojišťovny přerozdělují, popisuje Mladá fronta Dnes.

Hospodářské noviny

Letiště v krajích trápí problémy - to je titulek Hospodářských novin. Většina z nich odbavuje méně cestujících, než se původně plánovalo, a mají velké finanční dluhy. Důvodem je to, že pasažéry jim přebírají velká letiště i letošní zákaz letů Boeing 737 MAX.

Kvůli zákazu těchto letadel, několik aerolinek zrušila své linky na krajská letiště. To se projevilo především na dovolenkových letech, kdy mnoho pasažérů využívalo k odletu právě letiště v krajích. Jen společnost Smartwings například musela odstavit 16 strojů a zrušila veškeré lety z Pardubic a většinu z Ostravy, upozorňují Hospodářské noviny.

Právo

V Česku pracuje už 700 tisíc cizinců. Tématu se věnuje deník Právo. Podle Českého statistického úřadu ještě v roce 2004 cizinci tvořili necelá čtyři procenta z celkového počtu zaměstnaných, v polovině letošního roku to bylo už víc než 13 procent. Nejvíc jsou to Slováci, Ukrajinci a Poláci.

Nejvíc cizinců v Česku podle ministerstva práce a sociálních věcí pracuje ve zpracovatelském průmyslu, a to téměř třetina. Další jsou zaměstnaní především ve stavebnictví, v maloobchodu nebo velkoobchodu a v autoservisech, všímá si deník Právo. Tuzemské firmy by ale navíc podle Hospodářské komory potřebovaly dalších zhruba 300 až 400 tisíc lidí. A to i přesto, že ekonomický růst zpomaluje.