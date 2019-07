Přehled tisku: příliš velké balíky, technologie pohlcující radionuklidy, dotace na psy i české dřevo v Číně

MF Dnes

E-shopy řeší problémy s nepřiměřeně velkými obaly na posílané zboží. Jak píše Mladá fronta DNES, firmy nechtějí vozit v balících vzduch, a proto se snaží přijít na efektivní způsob balení. Některé plánují zavést automaty, které budou vytvářet obaly na míru.

Hospodářské noviny

Čeští vědci pracují na vynálezu, který v případě havárie v jaderné elektrárně vyčistí radioaktivní vodu. Informují o tom pondělní Hospodářské noviny. Tým odborníků vyvinul materiál, který dokáže pohltit nebezpečné radioaktivní částice - takzvané radionuklidy.

E15

Čína se stala třetím největším odběratelem českého dřeva, všímá si pondělní E15. Od ledna do května putovalo z Česka do Číny přes 350 tisíc tun surového dřeva. To je téměř třikrát víc než loni. Čína tak hledá náhradu za propad dodávek dřeva ze Spojených států, se kterými je v obchodní válce.

Deník N

Deník N prostudoval připomínky úřadů a ministerstev k vládnímu návrhu českého předsednictví Evropské unii v roce 2022. Opakuje se v nich jedna a tatáž kritika: nedostatek peněz a chybějící lidé, kteří by předsednictví zajišťovali. Premiér Babiš z hnutí ANO počítá s tím, že Česko dá na předsednictví jednu miliardu a 200 milionů korun.

Lidové noviny

Stát začal stoprocentně dotovat nákup a výcvik speciálních ovčáckých psů, kteří dokážou ochránit stáda před vlky. Jak se dočtete v Lidových novinách, celkem může chovatel dostat až 65 tisíc na jednoho psa. Dotace vyplácí Agentura na ochranu přírody a krajiny.

Deník

Ministerstvo financí chce zrušit každoroční povinnou zprávu o činnosti skupiny pro přijetí eura. Píše to pondělní regionální Deník. Zrušení zprávy je podle něj dalším krokem naznačujícím ústup od dřívější snahy o přijetí evropské měny.

Právo

Kolik alkoholu se vypilo a jaké množství konkrétní drogy se spotřebovalo. I to dokážou vědci zjistit ze vzorků odpadních vod. Do budoucna by chtěli takové testování vody využít k monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a určování spouštěčů některých nemocí. I to je jedním z témat pondělního Práva.