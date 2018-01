Přehled tisku: nový terminál letiště v Pardubicích, hymna pro zimní olympiádu i bohatí Češi

Ve středečních novinách se dočtete třeba o tom, jak kvůli elektromobilům zdražuje měď, podrobněji se tomu věnuje Mladá fronta DNES. O novém terminálu na pardubickém letišti pak píše Deník. O stavu pražských mostů si pak můžete přečíst v Právu. Více najdete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha/Pardubice 6:53 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze, finance, bankovky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Kvůli elektromobilům zdražuje měď. Píše o tom Mladá Fronta Dnes. Rostoucí počet aut na baterie má v příštím desetiletí zdevítinásobit nárůst poptávky po mědi. Nejvíc ji spotřebovává Čína. Celosvětový trh s mědí je přibližně 24 milionů tun ročně. Elektromobily by podle odhadů analytiků mohly za deset let představovat zhruba šest procent celosvětové roční poptávky po mědi. Největším výrobcem elektromobilů je Čína, která má zároveň největší naleziště mědi. Světové automobilky, které vyrábějí auta na baterky, tak musí nakupovat v Číně a jsou na ní závislé.

Regionální Deník

První cestující budou moct nový terminál na letišti v Pardubicích využít na konci ledna. Podle regionálního Deníku stál zhruba 260 milionů korun. Slavnostně se otevřel v pondělí. Terminál je dimenzován pro 250 tisíc cestujících ročně. Hejtman Pardubického kraje Jan Netolický z ČSSD stavbu v minulosti kritizoval, protože letiště odbavovalo málo lidí a drahá stavba byla podle něj zbytečná. Cestující se ale postupně na letiště začali vracet díky pravidelným linkám do Ruska a Londýna. V dosud nejúspěšnějším roce 2013 letiště přepravilo 184 tisíc lidí.

E15

O stavbu chytrých elektrických sítí není v Česku zájem. Jak píše deník E15, ministerstvo průmyslu a obchodu už muselo část dotací přesunout na jiné programy, aby se peníze využily. Z miliardy korun na projekty v distribuční soustavě rezort ani po dvou ukončených výzvách nepřiklepl ani korunu. Investice do chytrých sítí zahrnují instalaci trafostanic a dalších zařízení, které dokážou sledovat stav sítě, dálkově komunikovat a samostatně se rozhodovat o chování v síti. U spotřebitelů se to týká instalace chytrých elektroměrů.

Lidové noviny

Nové čtyři varianty české hymny určené pro zimní olympiádu jsou zatím tajné, píšou o tom Lidové noviny. Loni v létě si je předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval objednal od skladatele Miloše Boka. Nahrávku ve čtyřech verzích pořídil v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Kühnův smíšený sbor. Jaké konkrétní změny skladatel Bok udělal, se zatím přesně neví. Nahrávky ještě nezveřejnili. Podle Lidových novin se ale zabýval harmonizací, tektonikou, tedy výstavbou celé skladby, a vymýšlel i jaké nástroje pro nahrávku použít.

Hospodářské noviny

Češi podle Hospodářských novin bohatnou. Ekonomice se daří a začíná to být vidět i v peněženkách lidí. Češi navíc bohatnou daleko rychleji než zbytek Evropské unie. Reálné příjmy loni stouply ve třetím čtvrtletí meziročně o 1,3 procenta.

Průměr v EU naopak stoupl jen o devět procent. Češi si ale naopak málo spoří. Domácnosti těží hlavně ze situace na trhu práce. Na konci loňského roku byla míra nezaměstnanosti pouze 3,8 procenta, což je nejnižší hodnota za prosinec od roku 1997.

Právo

V Praze je ve velmi špatném stavu 23 mostů. Technická správa komunikací zpřesnila své dřívější zprávy. Píše o tom deník Právo. Nejhorší jsou v Praze tři lávky. Dvě pro pěší na železničním mostě mezi Smíchovem a Výtoní a most u stanice metra B Nové Butovice. Podle TSK lidé po lávkách chodit můžou, nebezpečné to zatím není. Problém je s mostem u Nových Butovic, na kterém parkují i auta a celá konstrukce se může začít hýbat. TSK teď tlačí na dodavatele, aby mosty a lávky co nejdřív opravili.