Přehled tisku: boj s plasty, tresty za zneužívání záchranné služby i česká pomoc v Ghaně

V pátečních novinách se dočtete o plánu ministerstva zdravotnictví, který počítá s tresty pro lidi zneužívající záchrannou službu. Píše o tom Mladá fronta DNES. Hospodářské noviny se zaměřují na boj s plastovým odpadem a Právo se věnuje novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná služba. Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Český APS Holding má zájem o špatně splácené půjčky v objemu 5,2 miliardy eur druhé největší řecké banky National Bank of Greece. Píše o tom deník E15.

Tuzemská finanční skupina se dostala do nejužšího výběru několika velkých hráčů, kteří se ucházejí o tento obrovský balík půjček. Řecká banka letos podléhá speciálnímu zátěžovému testu Evropské centrální banky, proto rychle čistí své bilance.

Zvládat opilé a agresivní pacienty patří k práci. Skončit jsme nechtěly, říkají pražské záchranářky Číst článek

Mladá fronta DNES

Zneužívání záchranné služby by se mohlo trestat - ministerstvo zdravotnictví plánuje, že začne účtovat výjezdy k pacientům, které nejsou potřeba. Tématu se věnuje Mladá fronta DNES. Trest dostanou třeba ti, kteří si volají sanitku jen kvůli tomu, že se jim nechce jezdit k praktickému lékaři a sedět v čekárně.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zdůrazňuje, že lidé, kterým je opravdu špatně a myslí si, že mají infarkt nebo jiný závažný problém, se trestů nemusí bát. Záchranáři totiž chápou, že člověk si nedokáže diagnostikovat, co mu přesně je. Velké množství případů zneužívání ale zaznamenali záchranáři nedávno během chřipkové epidemie, píše deník.

Lidové noviny

Lidové noviny píšou o úspěchu mladých českých přírodovědců. Gymnazisté Jiří Janoušek, David Kamenský a Jan Obořil vyhráli vědeckou olympiádu ve Slovinsku. Celou soutěž ovládli jako třetí Češi v 16leté historii. Porazili tak ostatních 49 týmů z 25 zemí světa. Každé družstvo v soutěži tvořili tři středoškoláci - specialisté na biologii, chemii a fyziku. Soutěž klade důraz na mezioborovou spolupráci všech tří členů. Předchozí dvě celková prvenství získali Češi v letech 2009 a 2010.

Druhý český tým v letošní soutěži skončil na 18. místě. Velké naděje na prestižní olympiádě mívají Estonci, Němci, ale i Maďaři se silným lyceem v Szegedu, uvádějí Lidové noviny. Každý ročník má nějaké téma. V Česku to bylo pivo, v Řecku olivový olej. Letošním tématem bylo víno.

Hospodářské noviny

Marný boj s plasty, to je jeden z titulků Hospodářských novin. Zatímco železo za pár let zrezaví, dřevo hnije a beton se rozpadá, s plasty to tak jednoduché není. Recyklace řeší problém jen částečně. I ona navíc zatěžuje životní prostředí, plastů je totiž příliš.

Každou vteřinu lidé na celém světě spotřebují 160 tisíc plastových sáčků. To znamená ročně přibližně pět bilionů. Server The Word Counts uvádí, že jen necelé jedno procento z tohoto množství se vrátí do oběhu prostřednictvím recyklace. Ostatní se hromadí v životním prostředí.

Češi jsou evropští přeborníci v recyklaci umělohmotných obalů, vytřídí jich víc než polovinu Číst článek

Deník

Jednu z prvních ušních operací v Ghaně provedl lékař z Olomouce. Přečíst si to můžete v Deníku. Na misi v této africké zemi strávil přednosta otolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Richard Salzman devět dnů. Hlavní štáb byl v nemocnici ve městě Elmina, kde s kolegy vyšetřoval nemocné, přiděloval sluchadla nebo operoval. V nemocnici nebyla kvalita péče tak špatná, ale odborná úroveň lékařů a technické vybavení možnosti velmi omezovaly, popsal tamní podmínky. Složitější to navíc bylo na vesnicích, kde je rozšířen šamanismus.

Právo

Vláda se chce zaměřit na obchodníky s chudobou. V připravené novele zákona o pomoci v hmotné nouzi navrhuje snížit částku, kterou vyplácí stát pronajímatelům jako doplatek na bydlení, píše deník Právo. Nově by tak místo současných 80 procent odůvodněných nákladů měla klesnout na 50 procent.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zabránit tomu, aby pronajímatelé měli neúměrné zisky na úkor chudoby jiných lidí. Podle resortu je potřeba skoncovat s tím, že doplatek v ubytovnách je často vyšší, než v nájemních bytech, informuje Právo. Některým poslancům ale vadí, že změna může být jen dílčím řešením a vychytralci to dokážou obejít.