Přehled tisku: objev hvězdy, tresty za rušení nočního klidu a přemnožení potkani

V sobotním tisku se dočtete o objevu českých vědců, kteří našli zvláštní hvězdu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Regionální Deník informuje o přemnožení potkanů v Praze a Lidové noviny upozorňují, že by za rušení nočního klidu nově mohl platit zákaz chození do hospod. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:21 13. července 2019

Mf Dnes

Čeští vědci z ondřejovské hvězdárny našli zvláštní hvězdu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Hvězda se podle nich vymyká současným představám o vesmíru. Chová se velmi neobvykle, jevy, které u ní astronomové pozorují, by vedle sebe totiž pozorovat neměli. Zvláštní hvězda tvoří ještě s hvězdou typu červený trpaslík, která je hned vedle ní, dvojhvězdný systém. To znamená, že mají dohromady hmotnost zhruba dvou Sluncí. Podobných dvojhvězdných těles už ale vědci našli několik. Podle Marka Skarky z Ústavu teoretické fyziky a astofyziky Akademie věd je ale teď záhadou například to, jak se na povrchu rychle rotující hvězdy dokáže vyzvednout tlak záření.

Lidové noviny

Za rušení nočního klidu by nově mohl platit zákaz chození do hospod nebo na stadiony, píšou Lidové noviny. Města totiž řeší případy lidí, kteří dělají potíže opakovaně, policie je ale může maximálně pokutovat. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, ve které už budou moci města proti výtržníkům víc zasáhnout, nejen rozdávat pokuty. Problémy s rušením nočního klidu totiž musí ve městech řešit opakovaně. Nově tak třeba nebude muset policie pustit problémové lidi tam, kde hluk způsobují. Může tak jít podle Ondřeje Krátošky z ministerstva vnitra o zákaz návštěv náměstí a konkrétních ulic nebo míst, kde budou sportovní, kulturní a další akce.

Deník

V Praze žije podle odhadů až pět milionů potkanů. Věnuje se tomu regionální Deník. I přes každoroční deratizaci jich v ulicích pobíhá pořád hodně. Ubylo ale například jiných hlodavců, například nutrií. Na sociálních sítích vedou lidé živé diskuze o potkanech pobíhajících po pražských ulicích, jak se jim zlíbí. Hodně jich je například na dětském hřišti v Karlíně. Výrazně nepomáhá ani plošná deratizace, kterou v dubnu letošního roku spustily Pražské vodovody a kanalizace. Regionální Deník píše, že podle odhadů vychází na každého Pražana zhruba pět potkanů. Deratizace by měla skončit v říjnu. Podle mluvčího městské firmy TSK Tomáše Mrázka ale nejde určit přesný počet vyhubených zvířat.

Právo

Zajíci v Česku umírají hlady, myslivci musejí vypouštět nové, píše Právo. Kromě zajíců mizí z krajiny taky koroptve a bažanti. Příčinou je podle myslivců špatné hospodaření zemědělců. Ve středních Čechách musí myslivci vypouštět nové mladé zajíce, aby se jejich počty v přírodě doplnily. Podle jednatele mysliveckého spolku Benešov Vojtěcha Poslušného zemědělci špatně hospodaří. Ve velkých lánech, kterých v Česku přibývá, se zajíc ztrácí. Když už najde nějakou potravu, tak ji zemědělci za dva dny posekají a zaorají a zajíc umírá hlady.