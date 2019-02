Přehled tisku: obstavený majetek podnikatele Horáčka, zánik malých vesnic a zájem o české pivo

V pátečním tisku se dozvíte, že finanční úřad obstavil obviněnému podnikateli Tomáši Horáčkovi majetek za 21 milionů korun. Informuje o tom deník Právo. Lidové noviny upozorňují na hrozící zánik malých vesnic a Mf Dnes se věnuje zimní údržbě dálnic. Víc se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:09 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný podnikatel Tomáš Horáček na snímku z roku 2011 | Zdroj: Profimedia

Deník N

Brněnští politici z ODS kupovali v minulých letech od města nemovitosti za velmi výhodných podmínek. Podle Deníku N se to týká třeba bývalé starostky Brna-sever Sabiny Tomšíkové. Ta přes své firmy koupila v roce 2004 třeba chátrající Spolkový dům. Zaplatila za něj čtyři miliony, loni ho ale prodala za desítky milionů. Sabina Tomšíková s médii dlouhodobě nekomunikuje. Deník N se ji pokoušel kontaktovat telefonicky i e-mailem. Žádnou odpověď ale nedostal. Kromě Spolkového domu Tomšíková vydělala i na dalších obchodech. Za výhodných podmínek koupila taky velký bytový dům v Cyrilské ulici. V tomto případě s ní smlouvu podepsal tehdejší primátor Brna Richard Svoboda z ODS.

E15

O české pivo je v Rusku stále větší zájem - všímá si toho páteční vydání listu E15. Loni tuzemské pivovary do Ruska vyvezly pivo za víc než 700 milionů korun. Suma meziročně stoupla o 55 procent. Část českých pivovarů navíc začala pivo vařit přímo v Rusku. Nejvíc piva tuzemské pivovary vyvážejí do Německa, na druhém místě je Slovensko a třetí už je právě zmiňované Rusko. Teď tam podle deníku E15 míří sedm procent vyvezeného českého piva. Vyšší vývoz do Ruska podle předsedy Českého svazu pivovarů a sladoven Františka Šámala souvisí s tím, že Rusové - především ti mladší - mají stále radši kvalitnější alkohol ze západu.

Přehled tisku: kontroly solárních elektráren, plošné testování žáků a odstřel zatoulaných koček Číst článek

Mf Dnes

Zimní údržbu dálnic už v budoucnu nebudou zajišťovat žádné soukromé firmy. Informuje o tom Mf Dnes. Plán ministerstva dopravy se týká asi 450 kilometrů bývalých rychlostních silnic. Soukromníci na nich údržbu přestanou definitivně zajišťovat nejpozději do deseti let. Na bývalých rychlostních silnicích začaly pluhy soukromých firem jezdit v roce 2013. Stát tím chtěl zimní údržbu zlevnit. Řidiči nebo regionální politici si ale stěžovali, že soukromníci silnice upravují špatně. V příštích měsících začnou u bývalých rychlostních komunikací vznikat takzvaná střediska údržby, tedy jakési základny, odkud budou vyjíždět sypače vlastněné Ředitelstvím silnic a dálnic.

Hospodářské noviny

Drobní živnostníci nebo řemeslníci by mohli zdarma dostat terminály pro platbu kartou. Tématu se věnují páteční Hospodářské noviny. Podle nich vznikne fond, ze kterého budou podnikatelské organizace nákupy terminálů proplácet. Novinku podporuje i ministerstvo průmyslu. Fungovat by mohla od začátku příštího roku. Část hlavně menších podnikatelů nebo řemeslníků si terminál ze svého kupovat nechce, a to především proto, že to pro ně není výhodné. Nechtějí totiž zprostředkovatelům bezhotovostních plateb povinně odvádět část převáděné sumy. Kolik živnostníků by terminál mohlo zadarmo dostat, není přesně jasné. Podle Hospodářských novin by jich mohlo být až 200 tisíc.

Přehled tisku: Babišův dopis Hřibovi, pochybné praktiky seznamek a lepší LED světla Číst článek

Lidové noviny

V příštích letech by mohly zaniknout stovky malých vesnic, varují Lidové noviny. Podle nich je v zemi asi 700 sídel, ve kterých trvale žije pět a méně lidí. Právě těm zánik hrozí nejvíc. Vědci z Univerzity Karlovy proto připravili speciální analýzu, ve které oblasti v Česku rozdělili na čtyři typy - podle toho, jak tam je ohrožený život na venkově. Podle Lidových novin v Česku přibývá vesnic, kde žije třeba několik důchodců nebo jedna větší rodina a zbytek domů využívají lidé z měst jako chalupy. Nejvíc podle analýzy vylidňování venkova hrozí v Karlovarském kraji, v Jeseníkách a taky v částech jižních Čech a jižní Moravy.

Právo

Finanční úřad obstavil obviněnému podnikateli Tomáši Horáčkovi majetek za 21 milionů korun. Informuje o tom deník Právo. Horáček totiž podle úřadu špatně použil dotace z Evropské unie. Za peníze prý koupil vybavení do své firmy nazvané První chráněná dílna - přístroje údajně ale nikdy nikdo nepoužil. Podezření se podle deníku Právo týká třeba žehlicí a prací linky, kterou Horáček koupil za 14 milionů korun. Za dalších 14 milionů z dotací pak obviněný podnikatel opravil zámeček v Ústí nad Labem, poté v něm ale údajně nikdy nesídlila chráněná dílna, jak Horáček slíbil. Místo toho podle finančního úřadu v zámku byly třeba luxusní pracovny, koupelny a ložnice. Právo také zjistilo, že Tomáše Horáčka při komunikaci s finanční správou zastupuje bývalá ministryně školství za ČSSD Petra Buzková. Bývalá politička se ale k případu nechtěla s odkazem na advokátní mlčenlivost vyjadřovat.