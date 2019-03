Přehled tisku: do Česka se vrací nakažlivé nemoci, do politiky zase Ivan Langer

Manažer a někdejší politik Ivan Langer možná nastoupí do vedení olomoucké ODS. Píší o tom Lidové noviny. Tématem pondělního vydání Mf Dnes je návrat nakažlivých nemocí do Česka. Deník E15 se věnuje tomu, že Praha shání finance na velké stavby. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování dítěte (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Praha shání finance na velké stavby, tak zní titulek pondělního vydání E15. Nejvíc peněz bude podle pražského dopravního podniku stát metro D a městský okruh. Podle magistrátu se bude muset město spolehnout na pomoc ze strany státu a dalších zdrojů jako třeba úvěrů nebo dluhopisů.

Deník N

Deník N píše, že tuzemské banky letos spouštějí revoluční novinky. Startují například okamžité platby a také se rozšiřuje multibanking, který umožní klientům ovládat účty více bank z jednoho místa. Díky spuštění okamžitých plateb přijdou peníze na účet v jiné tuzemské bance do deseti vteřin, a to i v noci nebo o víkendu.

Mf Dnes

Nakažlivé nemoci se vracejí do Česka, to je téma Mf Dnes. Jde například o dávivý kašel, spalničky nebo příušnice. Podle lékařů za to může nižší proočkovanost a také horší imunita populace. Lidstvu se zatím podařilo vymýtit jen pravé neštovice.

Deník

Regionální Deník si všímá objevu unikátní fotografie z rodinného archivu jednoho obyvatele Litoměřic. Jde o snímek zevnitř nacistické podzemní továrny Richard. Zachycuje německé zajatce na nucených pracích krátce po osvobození. Majitel fotky ji nahrál na sociální síť, kde si snímku všiml historický badatel. Majitel fotografie Jindřich Ebert prý o její unikátnosti neměl ponětí.

Lidové noviny

Manažer a někdejší politik Ivan Langer možná nastoupí do vedení olomoucké ODS, všímají si Lidové noviny. V pondělí večer o tom rozhodnou delegáti krajské organizace občanských demokratů. Pokud ho zvolí, stane se Langer členem regionální rady olomoucké ODS.

Právo

Deník Právo si všímá, že mezi lidmi je stále populárnější vyrábět si vlastní elektřinu a nebýt závislý na dodavateli. Domácnosti tak můžou ušetřit až 80 procent výdajů za elektřinu. Napomáhají tomu především dotace, díky kterým se lidem vrací část nákladů za fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo bateriová úložiště.