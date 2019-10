Přehled tisku: odpovědnost rodičů za očkování, nezájem o osobní bankroty nebo zadlužení nemocnic

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že novela zákona o ochraně zdraví počítá s tím, že pokud rodiče budou bránit v očkování svých dětí, budou muset v případě nakažení za jejich léčbu částečně zaplatit. Píše to Mf Dnes. Podle deníku E15 není zájem o osobní bankroty tak velký, jak předpokládali odborníci. Žádost podají měsíčně zhruba tři tisíce lidí. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:05 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče, kteří chrání své děti před povinným očkováním, ponesou za své rozhodnutí odpovědnost. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

V Česku klesá zájem o osobní bankroty. Píše to E15. Oddlužovací novela, která platí od června, tak zůstává za očekáváním. Od prudkého nárůstu po jejím zavedení počet žádostí o osobní bankrot postupně klesá. Průměrně ji podá asi tři tisíce kalidí měsíčně. Odborníci přitom počítali s víc než dvojnásobkem.

Mf Dnes

Rodiče, kteří chrání své děti před povinným očkováním, ponesou za své rozhodnutí odpovědnost. Píše o tom čtvrteční Mf Dnes. Pokud se jejich dítě nakazí, budou za jeho léčbu muset částečně platit. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Odpůrci argumentují tím, že ani kuřáci si nehradí léčbu nemocí spojených s jejich zlozvykem.

Lidové noviny

Čeští geologové chtějí otestovat ukládání oxidu uhličitého pod zem. Zjistily to Lidové noviny. Reagují tak na ambici Evropy na takzvanou uhlíkovou neutralitu. A jednou z možných cest jak jí dosáhnout, je dostat jedovatý plyn z ovzduší do hlubinných úložišť.

Hospodářské noviny

Státním nemocnicím v Česku rostou dluhy. Všímají si toho čtvrteční Hospodářské noviny. Dodavatelům léků dluží nemocnice přes čtyři miliardy a dvě stě milionů korun. Podle nich je jedním z důvodů čím dál většího zadlužování menší počet ošetřených pacientů nebo zvyšování platů zaměstnancům.

Deník

Projekt Aliance 4EU+ ještě více propojí 6 evropských vysokých škol - včetně Karlovy univerzity v Praze. Věnuje se tomu regionální Deník. Na spolupráci se v Paříži dohodli rektoři škol z Kodaně, Milána, Varšavy, Heidelbergu a Paříže. Školy chtějí třeba zjednodušit studentům vědecké bádání.

Právo

Bytové domy zkrachovalé firmy H-System v Horoměřicích u Prahy budou na prodej. Píše to Právo. Rozhodl tak věřitelský výbor firmy s tím, že nemovitosti nabídne ke koupi současným uživatelům. Ceny bytů, které jsou v konkurzní podstatě, určí znalec. Šéf věřitelského výboru Petr Pavel Právu řekl, že se podařila dohoda se správcem, že nemovitosti v Horoměřicích nevyklidí a uživatele nevystěhuje - to přitom požadoval Nejvyšší soud.

Ekonom

České firmy se vrací do Ruska, píše týdeník Ekonom. Po rusko-ukrajinské krizi, kdy se český export do Ruska propadl, zažívá čím dál víc českých firem působících na východě úspěch. V posledních dvou letech roste český vývoz každoročně o deset procent.Za prvních osm měsíců letošního roku vyvezlo Česko do Ruska zboží za téměř 63 miliard korun. To je o necelých 10 procent víc než ve stejném období loni. Pro srovnání na konci 90. let to bylo zhruba 14 miliard korun ročně. Vrcholu dosáhl český export v roce 2012.