Přehled tisku: triky s ojetými auty, obliba virtuálních adres a vysoká spotřeba alkoholu

V pondělním tisku se dočtete, že přibývá nehod způsobených srážkou se zvěří. Tématu se věnuje Mf Dnes.Týdeník Euro upozorňuje, že v Česku roste obliba takzvaných virtuálních adres a Lidové noviny si všímají vysoké spotřeby alkoholu v tuzemsku. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:52 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodníci vymýšlejí nové triky s ojetými auty, píše deník Právo. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Praze hrozí, že se do pár let výrazně zadluží - to je téma Hospodářských novin. V rozpočtu města můžou chybět až desítky miliard korun. Jen dvě největší připravované investice - dostavba vnitřního okruhu a metro D - budou totiž stát skoro sto miliard korun. Na to ale městu vlastní příjmy stačit nebudou. Praha plánuje příští rok utratit přes 77 miliard korun, na investice jí zůstane asi 17 miliard - z této částky půjde na metro D nebo okruh jen zlomek. Město si proto bude muset nejspíš vzít velký úvěr, poznamenávají Hospodářské noviny. Maximální výše dluhu je ale omezená zákonem - na 60 procent průměru příjmů měst za poslední čtyři roky.

Pražská koalice obměnila dozorčí rady devíti městských firem. Ze strany opozice zní kritika Číst článek

Deník

Vlaky Českých drah budou nejspíš i v příštích letech jezdit na většině dálkových linek, které objednává stát, píše regionální Deník. Dopravce výkony získal bez soutěže. České dráhy totiž na stát tlačí a stěžují si, že jsou oproti jiným dopravcům znevýhodněné. České dráhy budou nadále posílat vlaky na linku R20 z Prahy do Děčína, píše Deník. Ministerstvo dopravy přitom na přelomu roku mělo rozeslat ostatním dopravcům výzvu k podání nabídky, z toho ale sešlo. České dráhy mají provoz jistý na všech linkách, které neprošly přes takzvané rozstřely.

Mf Dnes

Přibývá počet nehod, které způsobí srážka se zvěří. To je téma Mf Dnes. Ještě před pěti lety byl počet takových nehod sedm a půl tisíce. Za minulý rok to bylo už skoro 12 a půl tisíce. Zvýšil se i počet zraněných - přes 120 lidí. Srážky s lesní zvěří se v žebříčku nejčastějších příčin nehod zařadily na čtvrté místo, všímá si Mf Dnes. Z celkových 105 tisíc nehod z loňského roku tvoří ty se zvěří skoro dvanáct procent. Čísla můžou být ale ještě vyšší, protože ne ke všem srážkám jsou přivolaní policisté. Podle statistik bylo nejvíc takových nehod ve středních Čechách, pak v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Euro

V Česku roste obliba takzvaných virtuálních adres, všímá si týdeník Euro. To jsou adresy, na kterých sídlí sto a víc firem a přitom na nich v naprosté většině nejsou k dosažení. Podle statistik firmy Czech Credit Bureau jich v tuzemsku je celkem 177. Rekord v počtu virtuálních adres patří činžovnímu domu v pražské ulici Rybná, píše Euro. Ke konci roku 2018 tu sídlilo 4911 společností. Za Rybnou následují další pražské ulice - Kaprova a pak Jaurisova. V Rybné pronajímá virtuální adresy společnost Simply Office. Podle jejího majitele Alexandra Tokára je firma na dobré adrese žádanou položkou. Firmy za adresu platí od 200 korun za měsíc a hlavní služba spočívá ve vyzvedávání a předávání pošty.

Stát dá ročně přes 59 miliard korun za náklady spojené s užíváním alkoholu, uvádějí analytici Číst článek

Lidové noviny

Češi neradi přiznávají přesný počet piv, který vypili. Píší o tom Lidové noviny. Zamlčování ohledně konzumace alkoholu se ale promítá i do délky a kvality života lidí. Oficiální statistiky o výrobě a dovozu alkoholu uvádějí, že Češi jsou v Evropě na samé špičce v jeho spotřebě, píšou Lidové noviny. Před námi už jsou jen Litevci. Podle dotazníkového šetření od zdravotníků se ale tuzemsko se spotřebou alkoholu řadí spíš evropskému podprůměru. Před lékaři totiž Češi přiznávají jen každý druhý alkoholický nápoj. Čím víc alkoholu lidé konzumují, tím méně to přiznávají, myslí si vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá.

Právo

Podvodníci vymýšlejí nové triky s ojetými auty, informuje deník Právo. Důvěřivým lidem jsou schopni nabídnout i auta svařená ze třech jiných vozů. Riziková jsou i auta, která mají v technickém průkazu hodně záznamů o změnách majitele v krátkém časovém úseku a poslední z nich má trvalé bydliště na radnici. Petr Vaněček z bazaru AAA auto řekl, že u několika takových případů odhalili pokusy, jak se vyhnout exekuci. V některých případech se podvodníci snaží například přes menší bazary nebo nastrčené osoby prodat auta, která si vzali na leasing. Ten, kdo takové auto koupí, o něj pak přijde, upozorňuje Právo.