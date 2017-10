Přehled tisku: e-shopy kvůli Vánocům najmou tisíce pracovníků

MF Dnes

Předsedovi hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamurovi z majetkového přiznání vypadly finanční toky v hodnotě zhruba patnáct milionů korun, píše Mladá fronta Dnes. Podle ní Okamura v posledním roce rozprodává své nemovitosti. Ale v loňském přiznání tyto transakce nepřiznal.

Majetkové přiznání musí podle zákona všichni poslanci ve sněmovně odevzdávat. Loni v září Okamura prodal svůj byt na pražských Vinohradech, který od něj za 10 milionů korun koupila bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.

Prodej bytu ale v jeho přiznání chybí. Předseda SPD do kolonky, kam mají poslanci povinnost vypisovat své příjmy přesahující 500 tisíc korun, zanesl jen svůj patnáctimilionový výdělek z firem a dalšího podnikání.

„Ten prodej je tam započítán do příjmu za podnikání,“ tvrdí Okamura. On sám ale podnikatelem v nemovitostech není. Šlo navíc o případ, kdy prodal svůj vlastní byt někomu jinému. Vesecká Mladé frontě Dnes řekla, že neví, proč Okamura jejich obchod ve svém přiznání neuvedl.

E15

E-shopy kvůli Vánocům najmou tisíce pracovníků, píše deník E15. Internetové obchody totiž očekávají rekordní tržby spojené s vánočními prodeji. A letos je pro ně situace ještě náročnější v tom, že shánějí posily v době rekordně nízké nezaměstnanosti.

Většina e-shopů využívá agentury. Ty svážejí zaměstnance i z více než stokilometrové vzdálenosti. Jsou především z Ústeckého kraje, kde je nejvyšší nezaměstnanost. Deník E15 uvádí, že masivní nábor zaměstnanců už oznámil největší internetový obchod světa Amazon. V Česku zaměstnává pět tisíc stálých pracovníků. Své distribuční centrum v Dobrovízi ale na Vánoce posílí dvěma a půl tisíci sezonních zaměstnanců.

Elektronické obchody potřebují pracovníky hlavně do skladů. Taky kurýrní služby posilují stavy. Otevírají nová depa a nabírají další řidiče. Je jich ale nedostatek. Hrozí proto opakování loňské krize se zpožděnými zásilkami zboží. Vrchol prodejů přes internet nastane v polovině prosince, dočtete se v deníku E15.

Právo

Firmy nemají lidi, roste zájem o důchodce, píše středeční Právo. Loni jich v Česku pracovalo přes 198 tisíc. Na celkové zaměstnanosti se podíleli už 3,9 procenta. Z průzkumu, který pro deník udělala ČSOB, vyplynulo, že v Česku je v současnosti asi třetina firem, které jsou ochotny důchodce zaměstnávat.

Pro spoustu firem je v současnosti obtížné najít zaměstnance. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší za posledních 20 let. Pětina malých a středních firem důchodce zaměstnává už dnes a 10 procent o tom uvažuje do budoucna, uvádí Právo. Navíc dalších 11 procent společností sdělilo, že má lidi v předdůchodovém věku a chce si je udržet i potom, co jim vznikne nárok na penzi.

Firmy si nejčastěji na důchodcích cení jejich zkušeností a vysoké spolehlivosti. Líbí se jim ale také jejich kvalitní provedení práce, nižší platové nároky nebo ochota vykonávat i méně prestižní činnosti.

Přestože zájem o důchodce roste, Česko podle odborníků zůstává mezi zeměmi Evropské unie dále jednou z nejhorších co do schopnosti efektivně podporovat práceschopné seniory, aby při dosažení důchodového věku hned neodešli z trhu práce, píše Právo.

Hospodářské noviny

Dr. Oetker kopíroval Marlenku, český výrobce medovníku po roce spor vyhrál. Informují o tom středeční Hospodářské noviny. Dr. Oetker prodával v Turecku dorty v prášku pod značkou Marlenka. Česká firma to napadla a nakonec se domohla toho, že jeden z nejznámějších světových potravinářských koncernů všechny výrobky z obchodů stáhl a zároveň zaplatil pokutu.

Právníci Marlenky poslali turecké pobočce Dr. Oetkera výzvu k zastavení výroby a stažení produktů z trhu. Zakladatel a majitel společnosti Marlenka International Gevorg Avetisjan si postěžoval, že z turecké pobočky Dr. Oetkera docházelo k neustálým výmluvám, zdržování a protahování jednání. Nakonec se dohoda povedla a Dr. Oetker zastavil všechny produkty se značkou Marlenka. Do budoucna už je nebude vyrábět.

Ve Frýdku-Místku se ročně vyrobí přes dva miliony dortů Marlenka. Míří zhruba do padesáti zemí světa. Firma je stamilionovým byznysem a roste každý rok zhruba o 20 procent. Letos nově vstoupila třeba na indický trh. Ve Frýdku‑Místku zaměstnává 250 lidí, další desítky hodlá nabírat s dobudováním dvou nových výrobních linek, doplňují Hospodářské noviny.

Deník

Krajem chodí los, žere švestky. To je titulek jednoho z článků, který můžete najít v regionálním Deníku. Tříletý samec losa evropského se už několik dní pohybuje kolem Velkého Košíře na Olomoucku. Pátrá po něm Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Los v obcích způsobil velký rozruch. Podle odborníků by se zvědavci měli držet zpátky, a pokud losa zahlédnou, měli by si užít pohled na vzácné zvíře a nepřibližovat se. Setkání by totiž lidé mohli odnést i těžkým poraněním.

Aby se ke zvířeti nepřibližovali, lidem radí i starostové obcí. Rozeslali i informace do škol. Na obecní internetové stránky dali bližší informace o losu evropském. Místní se bavili tím, že los okusuje švestky sousedům.

Zvíře se pohybuje mezi Slatinicemi, Drahanovicemi, Těšeticemi a Olšany. Odtud jsou hlášena pozorování. Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v regionálním Deníku vysvětluje, že los chtěl pravděpodobně pokračovat na východ a u Olšan ho zastavila dálnice, kterou má strach překonat. Zdržuje se v této oblasti a hledá, kudy dál.

Podle Hlaváče odchyt není nutný, ale ani možný. Zvíře by ho totiž nemuselo přežít. Losi při migracích ztrácejí plachost. Můžou se tak pohybovat v blízkosti vesnice. Lidé by se k němu neměli přibližovat. Nebezpečí hrozí i při jeho focení například na deset metrů.