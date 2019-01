Přehled tisku: vyšetřování kauzy OKD, dochází novinový papír nebo odcházející učitelé ze škol

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že vyšetřování v jedné části kauzy OKD se už podruhé prodlužuje. Píší to Lidové noviny. A ve světě podle deníku E15 dochází novinový papír. Chybí totiž základní surovina pro jeho výrobu. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřování v jedné části kauzy OKD se už podruhé prodlužuje | Zdroj: Profimedia

E15

Ve světě dochází novinový papír. Podle deníku E15 totiž chybí základní surovina pro jeho výrobu - buničina. Ta kvůli dlouhodobě klesající poptávce po novinách a časopisech loni zdražila až o polovinu. Buničina se loni prodávala za víc než 1230 dolarů za tunu - v přepočtu téměř 28 tisíc korun. A její cena by měla růst i letos.

Mf Dnes

Učitelé odcházejí ze škol kvůli rodičům - to je titulek Mf Dnes. Podle výzkumu brněnské Masarykovy univerzity se většině mladých pedagogů nelíbí, jak s nimi rodiče žáků jednají. Problémem je podle nich to, že rodiče se buď o studium dětí zajímají málo, nebo až přehnaně moc.

Lidové noviny

Vyšetřování v jedné části kauzy OKD se už podruhé prodlužuje, a to do 20. února. Lidovým novinám to potvrdil dozorující státní zástupce Alexandr Dadam. Detektivové prověřují další informace ohledně toho, jestli doly OKD po roce 2004 soukromý vlastník nevytuneloval. Stále tak není jasné, jestli v případu padne nějaké obvinění.

Regionální Deník

Stát každoročně zaplatí miliardy korun za škody, které plynou z nadměrného pití alkoholu. Jen loni tak podle ekonomů přišel o 59 miliard korun. Píše to regionální Deník. Polovinu částky tvořila takzvaná ztráta produktivity, kdy lidé kvůli problémům s alkoholem chyběli v práci nebo pracovali méně efektivně.

Právo

Potravinové banky se bojí, že přijdou o peníze. Dočtete se o tom v deníku Právo. Ministerstvo zemědělství bankám sice letos zvýší dotace o dvě třetiny, příští rok ale podpora zřejmě skončí. Nově tak budou muset žádat o peníze na ministerstvu práce a sociálních věcí.