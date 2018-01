Přehled tisku: vyšetřování OLAF v Česku, méně zahraničních zakázek nebo nová šance pro solárníky

V pátečním českém tisku se dočtete, že Evropský úřad pro boj proti podvodům se bude zabývat krachem projektu vědecko-technického kampusu Nupharo Park u Ústí nad Labem. Píší to Lidové noviny. Deník E15 si všímá, že zahraniční firmy přestávají dávat Česku zakázky. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:51 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solární elektrárna v České Skalici (ilustrační foto) | Foto: Kozuch | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

E15

Zahraniční firmy přestávají dávat Česku zakázky, píše deník E15. Příliv nových kontraktů z ciziny postupně slábne a vývozci začínají mluvit o stagnaci. Příčinou je klesající cenová konkurenceschopnost českého zboží za hranicemi.

Mladá fronta DNES

Lidé, kteří mají od ledna dostat od zdravotní pojišťovny víc peněz za léky, by si měli ohlídat, co jim doktoři předepisují. Jak upozorňuje Mladá fronta DNES, do ochranného limitu se totiž započítávají doplatky za částečně hrazené léky. A to ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku.

Hospodářské noviny

Nejvyšší soud dává pozdě připojeným solárníkům novou naději ve sporech s ČEZ. Informují o tom Hospodářské noviny. Podle Nejvyššího soudu se totiž předchozí instance nezabývaly možným zneužitím dominantního postavení provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Regionální Deník

Horká linka k e-receptům nebude, dočtete se v regionálním Deníku. Ministerstvo zdravotnictví ruší soutěž na call centrum, které mělo pomáhat pacientům a zdravotníkům s problémy při vypisování elektronického receptu. Státní ústav pro kontrolu léčiv místo toho najme víc pracovníků, kteří budou na otázky spojené s e-recepty odpovídat.

Lidové noviny

Evropský úřad pro boj proti podvodům prověří krach projektu vědecko-technologického kampusu Nupharo Park. O kauzu se zajímají Lidové noviny. Areál vystavěný stejnojmennou firmou s pomocí dotace 300 milionů korun nedaleko Ústí nad Labem předcházela pověst nejambicióznějšího regionálního projektu za dlouhé roky. Soud ale poslal společnost do úpadku. OLAF teď budou zajímat okolnosti využití dotace.

Právo

Opatření, která mají zabránit dětem dostat se k online hazardu, je možné za určitých podmínek obejít. Přesvědčil se o tom deník Právo. Nahrává tomu třicetidenní lhůta, kterou mají klienti online sázkových heren k tomu, aby svou totožnost fyzicky dokázali.