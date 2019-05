Přehled tisku: omluvenky poslanců, nebezpečné chemikálie z Polska a tendr na bojová vozidla

V úterním tisku se dočtete, že se České dráhy zaměří na emisi dluhopisů, aby vydělaly na nákup nových vlaků. Píše o tom deník E15. Hospodářské noviny upozorňují, že někteří účastníci největšího tendru armády na bojová vozidla požadují změnu podmínek a regionální Deník si všímá úbytku zahrádkářů v Česku. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:45 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé nemocnice mají finanční problémy, upozorňuje úterní tisk (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

E15

České dráhy se zaměří na emisi dluhopisů, aby vydělaly na nákup nových vlaků a modernizaci starších vozidel. Píše to deník E15. V příštích pěti letech chtějí dráhy jen do vozidel investovat zhruba čtyřicet miliard korun. Část peněz si podnik plánuje půjčit od evropské železniční organizace Eurofirma. Dopravce taky prodá Správě železniční dopravní cesty pozemky. Z nich může vytěžit až 12 miliard.

Mf Dnes

Česká města, do kterých Poláci navezli na 700 tisíc litrů nebezpečných chemikálií, požadují, aby stát odpad vrátil do Polska. Podle Mf Dnes už Frýdek-Místek a Bohumín požádaly ministerstvo životního prostředí, aby se za ně postavilo. Města totiž odmítají likvidovat odpad z vlastního rozpočtu. Likvidace nebezpečného odpadu je - jak píše deník - náročná. Spalovny totiž mají plnou kapacitu, analýza chemikálií je navíc nákladná. Zástupce spalovny Mf Dnes řekl, že nemají jistotu, kdo by likvidaci zaplatil. Z Frýdku-Místku už přesto odvezli první tuny odpadu do ostravské spalovny.

Hospodářské noviny

Někteří účastníci největšího tendru armády na bojová vozidla požadují změnu podmínek, píšou Hospodářské noviny. Norská firma Kongsberg se snaží ministerstvo obrany přesvědčit, že v případě zakoupení bezosádkových věží může ušetřit až dvě miliardy korun. Věž s osádkou je přitom jednou z podmínek, kterou dodavatel vozidel musí splnit. Norský výrobce bezosádkových věží podle Hospodářských novin tvrdí, že věž s osádkou je zastaralá. Armáda ale zatím na osádkových věžích trvá a tvrdí, že je to jednoznačně lepší řešení.

Deník

Zahrádkářů v Česku ubývá - upozorňuje regionální Deník. V roce 1990 měl Český zahrádkářský svaz přes 400 tisíc členů, dnes jich je málo přes 130 tisíc. Podle Deníku to není kvůli obecnému nezájmu lidí. Hlavní důvod je totiž nedostatek zahrádek k pronájmu, a to hlavně ve větších městech. Regionální Deník uvádí, že naopak zájem lidí o vlastní pěstování je paradoxně větší, a to hlavně kvůli dražší zelenině v obchodech. Zahradničení zároveň pro mnoho lidí představuje relax a odpočinek. Pronájem zahrádky o ploše 200 metrů čtverečních ale vyjde v Praze asi na 3000 korun.

Lidové noviny

Státní nemocnice se dostávají do finančních problémů kvůli navýšení platů sester a lékařů. Informují o tom Lidové noviny. Musejí je proto vyplácet z rezerv, řada z nich je ale už dlouhodobě zadlužená. Deník píše, že s pojišťovnami se sice nemocnice domluvily na lepších úhradách - ale před tím, než si odbory vydobyly nárůst platů o jedenáct procent. A problémy mají i některé krajské nemocnice, například ty na Vysočině. Třeba v pražském Motole výdaje na odměny vzrostou o 400 milionů, píšou Lidové noviny. Nemocnice na Bulovce bude mít pravděpodobně deficit 160 milionů a o moc lépe na tom nebude ani vinohradská nebo Thomayerova nemocnice. Nemocnice kvůli platům budou muset škrtat jinde: například v investicích do přístrojů nebo v údržbě.

Právo

Už dva měsíce poslancům hrozí ztráta platu za neomluvené absence ve sněmovně. A podle deníku Právo se poslanci skutečně omlouvají častěji. Občas se ale kromě tradičních rodinných nebo zdravotních důvodů objeví i jiné. Třeba dopravní. V pátek se tak omluvil poslanec SPD Jaroslav Holík, jak píše Právo. Šéf sněmovny Radek Vondráček deníku řekl, že účast ve sněmovně se sice v posledních měsících nezvýšila, ale poslanci se řádně omlouvají. Je ale proti tomu, aby se zkoumalo oprávnění omluv. V Senátu podobná praxe funguje od roku 2003, za patnáct let ale krácením platu nikoho nepotrestali.