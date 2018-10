Přehled tisku: nákupy jízdenek po internetu, více peněz na filmové pobídky i neochota nemocnic

Češi stále více nakupují jízdenky na internetu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Píše o tom deník E15. Páteční Mf Dnes se věnuje tomu, že filmaři po ministerstvu financí požadují větší pobídky. Podle Deníku si zase doktoři a lékárníci stěžují, že nemocnice stále nevydávají předpisy na dálku. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha / Tábor 7:31 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování přes internet | Foto: Fotobanka Stock.xchng

Filmaři chtějí od státu větší pobídky, píše o tom Mladá fronta Dnes. Od ministerstva financí žádají 400 milionů korun navíc. Ty by měly do Česka nalákat zahraniční filmové štáby a zabránit tak tomu, aby filmaři odcházeli natáčet do ostatních evropských zemí, kde jim nabízejí lepší pobídky. Státní fond kinematografie by chtěl navýšit pobídky ze současných 20 procent na 25 procent, aby se Česko vyrovnalo zemím, které mají srovnatelnou úroveň filmařských služeb.

Dopravci zažívají boom prodeje jízdenek on-line – to je titulek deníku E15. Češi stále víc nakupují jízdenky na internetu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. On-line prodeje rostou hlavně železničním dopravcům. Například České dráhy na webu zaznamenaly v posledním roce meziroční nárůst o deset procent.

Doktoři a lékárníci upozorňují na to, že nemocnice odmítají pacientům předepsat léky takzvaně „na dálku“ esemeskou nebo e-mailem a stále je nutí k osobnímu převzetí. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Nemocnice totiž chtějí, aby si lidé vyzvedávali léky přímo nemocničních lékárnách, aby nepřicházely o zisky.

Auta bez řidiče by se mohla nově testovat i na státním okruhu. Plánu ministra dopravy Dana Ťoka (za hnutí ANO) se věnují páteční Hospodářské noviny. Dosud v Česku testovaly samořídící vozy jen soukromé společnosti, Ťok chce ale do konce roku vyzvat firmy, aby se přihlásily do výběrového řízení ke stavbě státního testovacího okruhu.

Ministerstvo financí stále zvažuje, že pro občany obnoví vydávání spořicích státních dluhopisů. Podle deníku Právo je pro stát výhodnější půjčovat si finanční hotovost na pokrytí státního dluhu od lidí než od bank a dalších institucí. Úroky, za které si totiž stát půjčuje, v době ekonomického rozvoje neustále rostou.