Přehled tisku: nástrahy open space kanceláří, nový superúřad i nebezpečí při léčbě chřipky

E15

Nadějné firmy by mohly dostat první peníze z dlouho chystaného státního seed fondu, dočtete se v deníku E15. Na podporu začínajícího byznysu je připraveno 50 milionů eur z Evropského investičního fondu. První z privátních fondů by měl začít fungovat do tří měsíců. Začínající podnikatelé dostanou peníze výměnou za to, že se vzdají malé části vlastnického podílu. První investice očekává ministerstvo průmyslu už letos.

Mladá Fronta DNES

Chystá se nový superúřad, zní titulek Mladé fronty DNES. Jeho zřízení zvažuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl by sjednocovat agendu stavebních úřadů. V budoucnu by se tak nemělo stávat, že v jednom kraji stavbu povolí, kdežto v jiném ne.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) si od toho slibuje zjednodušení státní správy a taky to, že budou úředníci rozhodovat více ve prospěch občanů a méně ve prospěch vedení města.

Deník

V regionálním Deníku se dočtete, že slané pečivo v krmítku může ptáky zabít. Na sůl – například na starém pečivu – totiž není jejich trávicí ústrojí připraveno. Když už chtějí lidé ptáky krmit, měli by sáhnout spíš po semínkách slunečnice nebo drcených vlašských ořeších. Přidat můžou semena máku, řepky nebo ovsa. Kromě toho můžete opeřencům v zimě přilepšit třeba i jablky nebo plody jeřabin.

Hospodářské noviny

Jak přežít open space? ptají se v titulku Hospodářské noviny. Sdílené kanceláře nevyhovují zdaleka každému, zaměstnancům ale většinou nezbývá než si zvyknout a přizpůsobit se. Podle manažerů je ale právě sdílená kancelář, kde sedí často i desítky lidí, pro práci nejlepší.

Podle statistik si ale 30 % administrativních pracovníků stěžuje na soustavné rušení od práce hlasitými hovory svých kolegů. Častěji to přitom vadí mužům než ženám, stěžuje si každý třetí.

Právo

Při léčení chřipky se lidé snadno předávkují paracetamolem, upozorňuje deník Právo. Účinná látka, která pomáhá snížit horečku a ulevit od bolesti, je totiž ve většině kombinovaných přípravků na chřipku a nachlazení. Při jejich současném užívání s paralenem hrozí poškození jater. Lidé totiž často ignorují příbalové letáky, které před jeho přemírou varují.