Přehled tisku: převod telefonního čísla, budoucnost Evropské unie, rušení pokladen, pohádky

Ve středu se v tisku dočtete, že trojice největších českých mobilních operátorů čeká se zrychlením převodu telefonních čísel ke konkurenci až na zákon, který je k tomu bude nutit. Píší to Hospodářské noviny. Deník E15 upozorňuje na začátek vyjednávání nemocnic s pojišťovnami o nových smlouvách. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:47 6. prosince 2017

E15

Nemocnice začínají jednat s pojišťovnami o nových smlouvách. Ty současné jim na konci příštího roku po šesti letech vyprší. Píše o tom deník E15. Jednání na začátku prosince zahájilo ministerstvo zdravotnictví. Nemocnice mají na dohodu s pojišťovnami šest měsíců. Když nové smlouvy nepodepíší, připraví je samo ministerstvo.

Mladá fronta DNES

Brno zaplatilo stíhanému expolicistovi přes sto tisíc za školení proti kriminalitě, informuje o tom Mladá fronta DNES. Peníze inkasoval spolek Presafe. Tomu šéfoval majitel bezpečnostní agentury Michal Ratajský, kterého detektivové podezřívají z vynášení informací z policejních spisů. Dotační smlouvu přitom s brněnským magistrátem zástupkyně spolku podepsala tři dny potom, co byla na Ratajského uvalena vazba.

Lidové noviny

Po Evropské unii putuje šest názorových kmenů. Podle Lidových novin se liší hlavně v pohledu na budoucnost EU. Deník vychází z výsledků průzkumu britského think-tanku Chatham House, který zkoumal názory obyvatel deseti zemí unie. Česko mezi nimi nebylo. Nejpočetnější skupinu tvoří váhající Evropané. Je jich až třetina. Chtějí změnu, ale nechtějí unii potopit. Každý čtvrtý Evropan naopak nechce na unii měnit vůbec nic.

Hospodářské noviny

Trojice českých operátorů vyčkává se zkrácením doby na přechod ke konkurenci. Na jaře přitom slibovali, že do konce roku lhůtu zkrátí na deset dní, píší o tom Hospodářské noviny. Zatím to neudělali a podle novin vyčkávají, až jim změnu nařídí zákon. To má být v únoru. V současnosti přechod k jinému operátorovi trvá přes měsíc. Telekomunikační firmy čas využívají k tomu, aby si zákazníky udrželi a nabídli jim levnější podpultové tarify.

Regionální Deník

Na třiceti stanicích zruší České dráhy od neděle pokladny, informuje o tom regionální Deník. Cestující si ale i nadále budou moct jízdenku koupit ve vlaku u průvodčího nebo v automatu. Důvodem zavírání pokladen je mimo jiné nízký prodej jízdenek. Lidé si je totiž častěji kupují přes internet nebo mobilní aplikaci. Na některých regionálních tratích navíc ubývají cestující.

Právo

Čech Martin Sodomka oslovil čtenáře po celém světě s technickými pohádkami, píše deník Právo. Dětem v nich vysvětluje, jak funguje parní lokomotiva nebo elektrická světla na motorce. Sodomka už napsal sedm knih, ve kterých vypráví příběhy krysáka Arnyho, vrabčáka Zíly a žabáka Kristiána. Knihy si taky sám ilustroval.