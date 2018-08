Přehled tisku: zmírnění pamlskové vyhlášky, platy státních zaměstnanců a manažeři pro stavbu dálnic

V pondělním tisku se dočtete například o tom, že na platy státních zaměstnanců letos půjde 186 miliard korun, píše o tom deník E15. Mladá fronta Dnes upozorňuje na změny v takzvané pamlskové vyhlášce a regionální Deník se věnuje stahování potenciálně nebezpečných léčiv v lékáren. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice D8, poblíž obce Prackovice nad Labem | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Na platy státních zaměstnanců letos půjde 186 miliard korun - všímá si toho deník E15. Ve službách státu totiž pracuje stále víc a víc lidí. Za minulé tři roky jich přibylo 30 tisíc. Teď jich je přes 453 tisíc - jde o úředníky, učitele, lékaře policisty nebo třeba vojáky. Pro svůj chod si stát platí téměř 67 tisíc úředníků, to je asi o osm tisíc víc než před třemi lety. Část z nich je ale aktuálně mimo službu. Jde například o ženy na mateřské dovolené nebo dlouhodobě nemocné, vyjmenovává deník E15. Dalších 60 až 70 tisíc úředníků zaměstnávají podle ministerstva financí také kraje a obce. Průměrný hrubý plat státních zaměstnanců loni dosáhl skoro 32 tisíc korun, polovina si navíc vydělávala víc než 29 korun hrubého.

Mladá fronta Dnes

Děti si ve školních bufetech zase koupí obložené bagety s majonézou, kečupem nebo hořčicí. Mladá fronta Dnes připomíná, že se od prvního září zmírní takzvaná pamlsková vyhláška, která omezuje prodej potravin ve školách. Vedle provozovatelů bufetů považovali původní pravidla za příliš přísná i někteří odborníci na zdravou výživu. Nejvíce se limity zmírní u pečiva, kde se upraví povolené množství solí, tuků a cukrů. Podle hlavní hygieničky se tak v nabídce školních bufetů objeví třeba víc celozrnného a vícezrnného pečiva nebo víc pečiva obloženého sýrem, šunkou a zeleninou. U některých jiných potravin se ale limity nemění - třeba pro tvrdý sýr. Ten i nadále bude moct obsahovat maximálně 30 procent tuku, dodává Mladá fronta Dnes.

Lidové noviny

Přelepená registrační značka. To je nová finta některých taxikářů, jak se zdarma dostat na parkoviště u pražského letiště. Jak připomínají Lidové noviny, od července tam můžou bez zaplacení jen jednou za den, a to na čtvrt hodiny. Někteří řidiči se to ale snaží obcházet. Letiště záležitost předalo policistům, kteří se už zabývají desítkami případů. Přelepením značky se řidiči snaží obelstít kamerový systém, aby nerozpoznal, že na parkoviště už jejich auto během dne jednou zajelo. Úpravy značek jsou ale nezákonné. Řidič za to může dostat až deseti tisícovou pokutu a zákaz řízení od šesti měsíců až na celý rok, vyjmenovávají Lidové noviny.

Deník

Z ambulancí, nemocnic i lékáren stát stahuje stále víc a víc léků. Regionální Deník si všímá, že Státní ústav pro kontrolu léčiv loni zaznamenal rekordní počet upozornění na případně nebezpečné přípravky. Desítky z nich pak vyřadil z oběhu. Na evropský trh se totiž dostávají méně kvalitní medikamenty, protože se výrobci snaží ušetřit. Loni experti zaznamenali 443 podnětů, to je meziročně o pět procent víc. A dokonce o třetinu víc než před třemi lety. Ne u všech se ale problém nakonec potvrdí. Jako závadné ústav loni vyhodnotil 79 léků. Zhruba u poloviny dokonce vyhlásil takzvanou rychlou výstrahu, dodává regionální Deník.

Hospodářské noviny

Zrychlit stavbu dálnic mají vládní zmocněnci. Jak vysvětlují Hospodářské noviny, půjde o manažery, kteří dohlížejí na jednotlivé úseky. Prvním - byť ne úplně oficiálně - bude bývalý šéf Ředitelství silnic a dálnic David Čermák. Dohlížet bude na desetikilometrovou část dálnici D1 u Přerova. Když se praxe osvědčí, ministerstvo se chystá najmout další manažery.

Právo

Na likvidaci dceřiných firem pražské nemocnice Na Homolce dohlíží žena, kterou policisté vyšetřují kvůli údajnému překročení zákona při správě cizího majetku - píše to deník Právo. Jaroslava Dlabolová přitom nakládá s majetkem společnosti Holte Medical, od které nemocnice nakupovala materiál, a dalších dvou podniků. Kvůli trestnímu stíhání navíc Dlabolová už od loňského ledna nemůže vykonávat funkci insolvenční správkyně. Likvidátorkou Holte Medical ji přitom tehdejší ředitel Homolky Ivan Oliva jmenoval jen tři dny předtím, než ji ministerstvo spravedlnosti pozastavilo činnost insolvenční správkyně. Podle exšéfa Olivy to ale nijak nesouvisí s funkcí likvidátorky Holte Medical.