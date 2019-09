Přehled tisku: údržba pandurů, vývoz piva do Británie nebo sídlo pro pražské úředníky

V pondělním českém tisku se dočtete, že armáda nezvládá údržbu obrněných transportérů pandur. Ze 107 jich nefunguje 21. Píše to deník Právo. Blížící se brexit podle deníku E15 doléhá na vývoz českých pivovarů. Vývoz do Británie je nejnižší od vstupu Česka do Evropské unie a pivovary očekávají další pokles. Více si přečtěte v přehled tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:39 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolový obrněný transportér Pandur na cvičení v Lotyšsku | Foto: Michal Olbert | Zdroj: Armáda České republiky

E15

Plánované vystoupení Velké Británie z Evropské unie už doléhá na vývoz českých pivovarů. Zaměřil se na to deník E15. Vývoz piva do Británie je teď nejnižší od vstupu Česka do Evropské unie a pivovary očekávají další pokles. Jako hlavní problém označují pivovary nejistotu, jakým způsobem bude fungovat obchod se Spojeným královstvím po opuštění osmadvacítky.

Mf Dnes

Větší zapojení soukromníků na železnici způsobí od prosince komplikace. Píše o tom pondělní Mf Dnes. Příčinou je chybějící jednotný tarif, který připravuje ministerstvo dopravy. Zákon, díky kterému by jízdenka pro všechny vlaky mohla vzniknout, totiž ještě čeká na schválení Senátem.

Hospodářské noviny

Hlavní město hledá sídlo pro své úředníky. To je téma Hospodářských novin. Praze v roce 2028 skončí nájem Škodova paláce v centru města a magistrát ho kvůli vysoké ceně už nechce prodloužit. Nové sídlo by ale stálo přes miliardu korun.

Regionální Deníky

Od úterý začne platit rozhodnutí Ústavního soudu, které nařizuje volby do vedení zaměstnaneckých pojišťoven, píše regionální Deník. Problémem je ale chybějící legislativa. Ministerstvo zdravotnictví totiž nestihlo připravit zákon, kterým by se pojišťovny řídily. Jakákoliv rozhodnutí pojišťoven tak můžou být po 1. říjnu neplatná.

Lidové noviny

Plastických operací u mladých žen přibývá. Píšou o tom pondělní Lidové noviny. Operace už nevyhledávají jen ženy, které bojují proti stárnutí ale čím dál častěji ty mezi osmnácti až třiceti lety. Největší zájem je o zvětšení prsou.

Právo

Armáda nezvládá údržbu obrněných kolových transportérů pandur. Zjistil do deník Právo. Podle armády chyběly na údržbu peníze. Problémy jsou i s dlouhou dodací lhůtou nefunkčních částí výzbroje. Ze 107 pandurů, které armáda vlastní jich nefunguje 21. Pandury jsou v posledních dvou letech více poruchové. Můžou za to třeba zbraňové stanice a zaměřovače izraelské výroby.