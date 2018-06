Přehled tisku: výměna velvyslanců, dálnice D1 jako horký brambor a nepostradatelní zahraniční pracovníci

Obměna velvyslaneckých postů, pře mezi ministerstvem financí a dopravy kvůli dálnici D1, nový posun ve vyšetřování vraždy českého podnikatele v Bulharsku a užitečnost pracovní síly ze zahraničí. To jsou jen některá témata, která najdete na stránkách pátečního tisku. Přehled pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:44 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podniky přijímají i zaměstnance ze zemí mimo EU, přestože je to pro ně byrokraticky komplikovanější. | Foto: Igor Ovsyannykov | Zdroj: Fotobanka Unsplash

E15

Vláda vymění skoro polovinu současných velvyslanců – všímá si toho deník E15. Změna se bude týkat víc než čtyř desítek lidí. Většinou je to proto, že jim vyprší funkční období. Třeba ambasády v Bělehradu se ujme bývalý náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, na Slovensku končí Livie Klausová.

Česko má dohromady 95 velvyslaneckých postů, čtyři z nich jsou teď neobsazené. Některá jména nástupců jsou už potvrzená. Do Izraele odletí ministr zahraničí Martin Stropnický z ANO. V Jižní Koreji bude Česko zastupovat bývalý ministr dopravy z úřednické vlády Jana Fischera Gustav Slamečka.

Mladá fronta DNES

Ministerstvo financí a dopravy se spolu přou o kontrolu modernizace dálnice D1. Zatímco resort financí našel chybu v přípravě veřejné zakázky, kontroloři ministerstva dopravy žádné výtky neměli. Zpochybňují teď proto pokutu 226 milionů korun, kterou ministerstvo financí udělilo Ředitelství silnic a dálnic. Podrobnosti v Mladé frontě Dnes.

Problém se týká dvou opravovaných úseků dálnice D1 u Ostrovačic a u Ostředka. Audit ministerstva financí ukázal, že ŘSD během probíhající soutěže změnilo pravidla. Do soutěží se tak mohlo přihlásit víc uchazečů a nabídnout nižší cenu. K tomu ale podle kontrolorů nedostali příležitost, protože úřad po změně pravidel neprodloužil lhůtu, aby se do soutěže mohli ještě na poslední chvíli připojit, vysvětluje Mladá fronta. ŘSD se brání tím, že do soutěží se přesto přihlásil mimořádně velký počet zájemců a nikdo z nich si na změnu pravidel nestěžoval.

Lidové noviny

Kriminalisté posunuli deset let starý případ vraždy českého podnikatele v Bulharsku. Zjistily to Lidové noviny. Díky pátrání podnikatelovy sestry získali detektivové nové důkazy. V dubnu Městská prokuratura hlavního města Sofie požádala o spolupráci Městské státní zastupitelství v Praze. Teď společně vyslýchají svědky.

Hlavním podezřelým v případu je bulharský obchodník a tlumočník Nikola Molčan, který se se zavražděným podnikatelem znal. Společně chtěli stavět a prodávat apartmány na turistických místech. Po čase ale začali mít finanční problémy. V roce 2008 našli Čecha zastřeleného zhruba hodinu jízdy od Sofie v pohoří Vitoša. Molčanův řidič na policii později vypověděl, že mu podezřelý doručil telefon zavražděného. Močana ale v roce 2009 z vazby propustili a vyšetřování se zastavilo, popisují Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Bez práce cizinců by v Česku měly potíže tisíce podniků – to je titulek pátečních Hospodářských novin. V Česku jich pracuje už skoro 400 tisíc – to je o 100 tisíc víc než před 10 lety. Nejčastěji cizinci dělají v továrnách nebo v administrativě a obchodech. Podle nevládních organizací je ale zaměstnavatelé často diskriminují.

Že je pracovní síla ze zahraničí potřeba potvrzuje Svaz průmyslu a obchodu. České podniky mají totiž podle něj skoro 300 tisíc volných míst a další stovky tisíc jsou obsazené jenom díky zahraničním pracovníkům. Bez těch už se neobejde například ŠkodaAuto, pardubická továrna na počítačové součástky Foxconn nebo česká pobočka internetového obchodu Amazon. Na lékaře z Ukrajiny spoléhají české nemocnice, dodávají Hospodářské noviny.