Přehled tisku: doručení dopisů poštou jednou týdně, žaloba na Airbnb s podporou města i aktivní šmejdi

Policie na severu Čech opět upozorňuje před takzvanými šmejdy. Neznámí volající se tam opakovaně snaží vymámit ze starších lidí peníze, píše regionální Deník. Deník N zase upozorňuje na dlouhodobou problematiku krátkodobých pronájmů například prostřednictvím aplikace Airbnb. O čem dalším píše páteční tisk, se dozvíte v přehledu tisku, který pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:20 22. února 2019

Deník N

Zneužívání sdíleného ubytování typu Airbnb a s tím související rušící turisty by měl řešit soud. Alespoň to radí stálým obyvatelům domů starosta Prahy 1 Pavel Čižinský zvolený za hnutí Praha sobě. A jak píše Deník N, radnice by takovou žalobu podpořila.

Městská část ani pražský magistrát totiž krátkodobé pronájmy omezovat nemůžou. K regulaci formou vyhlášky by potřebovaly změnu zákona. Žaloba, kterou starosta Čižinský prosazuje, by měla být postavená na tom, že poskytovat ubytovací služby v prostorech zkolaudovaných jako byt, je podle stavebního zákona nelegální. Konkrétní případ pro precedenční spor teprve iniciativa nazvaná Snesitelné bydlení v centru Prahy vybírá.

E15

Projekt letiště Vodochody komplikuje křižovatka – to je titulek páteční E15. Ta zjistila, že v novém územním plánu, který má začít platit ještě letos, přesune město Odolena Voda klíčovou dálniční křižovatku do takzvané územní rezervy. Tedy do nezávazné části plánu. Vedení letiště krok kritizuje.

Stavba křižovatky, bez které se letiště neobejde, by tak byla vázaná na další změny dokumentace. Dosavadní územní plán výstavbu sjezdu k letišti umožňuje, reálně tomu ale brání stavební uzávěra na dopravní stavby, kterou Odolena Voda vyhlásila. Radnice se podle E15 bojí, že by křižovatka prohloubila problémy s dopravou.

Mf Dnes

Doručování obyčejného dopisu jen jednou týdně, vybrané zásilky ne do druhého dne od podání, ale do třetího. Tak by se v budoucnu mohly změnit služby České pošty. Píše o tom Mf Dnes. Pošta nestíhá doručovat včas, což jí opakovaně vytýká i Český telekomunikační úřad.

Proto zvažuje, že by vytvořila několik kategorií zásilek a na ty méně spěšné by se čekalo déle. Týkat by se to mohlo třeba obyčejných dopisů. Pošta u nich teď slibuje, že ho dodá zítra, ale lidé ho stejně dostávají o den později, jak Mf Dnes přiznal ředitel podniku Roman Knap. To kritizuje Český telekomunikační úřad a taky za to uděluje pokuty.

Deník

Severočeská policie znovu varuje před podvodnými telefonáty, které ze seniorů lákají peníze. Upozorňuje na to regionální Deník a přidává i několik případů z nedávné doby. Třeba od 79leté ženy z Benecka se muž vydávající se za jejího vnuka snažil vymámit 300 tisíc korun.

Seniorce řekl, že její dcera – tedy matka volajícího – je v kritickém stavu a potřebuje půjčit zmíněnou částku hned do druhého dne. S tím, že peníze o víkendu určitě vrátí. Pro peníze si chtěl podle Deníku muž osobně přijet. Žena měla už při hovoru podezření, že jí volající lže. Řekla mu proto, ať za ní přijede i s matkou. Muž ale hned poté zavěsil a už se neozval.

Právo

Obviněný ústecký podnikatel a ústřední postava kauzy údajně zmanipulovaných zakázek pražských nemocnic – Tomáš Horáček – se už několik měsíců ve velkém zbavuje svého majetku. Píše o tom páteční Právo. Jeden z podnikatelových právníků tvrdí, že je to kvůli potřebě zaplatit drahé advokáty.

Horáček se už oficiálně zbavil pozemků, které převedl na svého otce. Vedle toho přepsal i dvě společnosti, ve kterých měl dva bytové domy, autosalon i hrádek. Převedl je na firmu, kterou vlastní člověk napojený na jednoho z Horáčkových advokátů. Jak píše Právo, další právník zase nově vlastní bytový dům v Praze, který dřív spadal do majetku společnosti navázané na podnikatele. Všechen zmíněný majetek prý ale podnikatel získal ještě před tím, než se údajná korupce stala.