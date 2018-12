Přehled tisku: podvody s elektřinou a plynem, žloutenka typu C mezi lidmi a růst stavebnictví

V pátečním tisku se dočtete, že devět z deseti firem zprostředkovávajících dodávky elektřiny a plynu podvádí. Píše o tom Mf Dnes. Tisíce lidí podle Deníku netuší, že mají žloutenku typu C. A stavebnictví rostlo nejrychleji za 17 let, informuje Právo. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:26 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Páteční tisk se zaměřuje například na podvody, které mají na svědomí firmy zprostředkovávající dodávky energií. (Ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash

Mf Dnes

Devět z deseti firem, které zprostředkovávají dodávky elektřiny a plynu, podvádí. Podle Mf Dnes to vyplývá z kontrol České obchodní inspekce, které probíhaly od léta do současnosti. Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich uvedl, že z celkem 27 kontrol se porušení zákona zjistilo u 23 případů.

Lidové noviny

Příští rok začne platit řada zákonných předpisů, které pomohou české krajině, aby nebyla tolik suchá. Neexistuje totiž region, který by alespoň jednou za poslední tři roky důsledky nedostatku vláhy a nadbytku vedra nepocítil. Tématu se věnují Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Bob Dylan příští rok třikrát zazpívá v Lucerně, rozloučit se přijedou Kiss nebo Elton John. Filmoví diváci se zase můžou těšit třeba na disneyovky Lví král a Aladin nebo na završení sérií Avengers a Star Wars. Na kulturní akce v roce 2019 lákají Hospodářské noviny.

Deník

Tisíce lidí netuší, že mají žloutenku typu C, tak zní titulek Deníku. Většina Čechů se domnívá, že hepatitidou typu C trpí jen narkomani. Řada lidí se ale u nás mohla nakazit v devadesátých letech minulého století, kdy při operaci v nemocnici nebo jiném zákroku dostali transfuzi krve. Podle Deníku způsobuje pokročilé stadium žloutenky typu C smrtelné komplikace. Virus napadá játra a může přerůst v jejich cirhózu, nebo dokonce rakovinu. Poškodit může i další orgány.

Právo

Stavebnictví rostlo nejrychleji za 17 let, píše páteční deník Právo. V mezinárodním srovnání si český stavební průmysl mezi 28 zeměmi Evropské unie meziročně polepšil o 11 míst na osmou příčku. Táhne ho pozemní i inženýrské stavitelství, které tvoří zejména dopravní infrastruktura. Právo ale uvádí, že limitujícím faktorem je nedostatek pracovníků.