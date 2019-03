Přehled tisku: zavádění hromadných žalob, číslo k neplacení alimentů i levná kulatina

E15

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo návrh zákona, který počítá se zavedením hromadných žalob. Píše o tom deník E15. Návrh umožňuje sloučit nároky poškozených lidí do jedné žaloby. Automaticky by do ní měli být zapojení lidé u drobnějších sporů, třeba s telefonními operátory nebo s e-shopy. Sami by se pak lidé měli k hromadné žalobě hlásit u nákladnějších případů, například u hromadných dopravních nehod.

Mf Dnes

Za neplacení alimentů bylo loni odsouzených zhruba pět tisíc lidí, tedy nejmíň za posledních deset let. Čísla ale neodrážejí skutečnou situaci, všímá si páteční Mf Dnes. Na policii se totiž obrátí pouze každý druhý rodič samoživitel. Ostatní často hledají podporu jinde, třeba u organizací, které jim pomůžou získat peníze.

Deník

Národní rada osob se zdravotním postižením navrhuje, aby vozíčkáři dostávali své předepsané léky poštou. To je téma pro Deník. Lékárnická komora je ale proti. Podle ní může být zasílání léků poštou nebezpečné. Místo toho chce do budoucna prosadit, aby lékárníci pacientům ve své spádové oblasti doručovali léky osobně.

Právo

Kulatina je letos zatím levnější než v loňském roce, upozorňuje deník Právo. Nezpracované smrkové dříví navíc lesníci kvůli kůrovci nezvládají zpracovávat a hromadí se na skládkách. Jeho ceny klesají právě kvůli malé poptávce. O zpracované dřevo je naopak pořád zájem, takže ho pily nezlevňují. Třeba ceny za dubové trámy a fošny dokonce rostou.