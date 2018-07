Přehled tisku: Češi už si na dovolenou nevozí řízky, návrat k látkovým plenám a ‚Testováno v Antarktidě‘

Hospodářské noviny píší o tom, že Češi už si nevozí na dovolenou s sebou tolik jídla jako dříve. A deník Právo zase zmiňuje úspěch českých firem, kterým se povedlo získat prestižní ochrannou známku Testováno v Antarktidě. Více si můžete přečíst v přehledu tisku, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:42 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ochrannou známku Testováno v Antarktidě vydává brněnská Masarykova univerzita. (Ilustrační snímek) | Foto: Cassie Matias | Zdroj: Fotobanka Unsplash

E15

Na ministerstvech chybí odborní náměstci. Tématu se věnuje páteční E15. Všímá si toho, že některé posty jsou neobsazené třeba už i půl roku. Podmínky pro jejich přijetí zpřísnil služební zákon a stává se, že do výběrových řízení se přihlásí málo lidí nebo dokonce nikdo.

Přehled tisku: přísnější pravidla pro chov šelem i rekordní náklady vládní strany na kampaň Číst článek

Právě to se teď stalo třeba na ministerstvu zemědělství. Rezort kandidáta na post náměstka sekce zemědělských komodit hledalo od dubna, do výběrového řízení ale přesto nepřišla ani jedna přihláška.

Mladá fronta Dnes

Policejní drony začaly kontrolovat, jestli lidé v Brdech nezapalují ohně. Všímá si toho páteční Mladá fronta Dnes. Na dronech je přimontovaná termokamera, která oheň pozná, protože vydává víc tepla než okolní terén. Pokud zjistí, že někdo si v přírodě udělal táborák, vyrazí na místo policejní hlídka.

Velká část Brdů je chráněnou krajinnou oblastí – lidé tam tak podle zákona můžou oheň rozdělávat pouze na vyznačených ohništích. Pokud to udělají jinde, hrozí jim pokuta až 15 tisíc korun. Policejní dron zatím odhalil dva takové případy. O postihu bude rozhodovat správní orgán. Policisté o používání dronů informovali na sociální síti – část uživatelů je ale kritizuje za to, že lidem moc zasahují do soukromí.

Deník

Ekologové propagují návrat k látkovým plenám. To je téma pátečního regionálního Deníku. Ten píše, že jednorázové pleny se prakticky nedají recyklovat – jedno batole přitom za život spotřebuje asi dvě tuny těchto plen.

Jednorázové pleny většinou končí na klasických skládkách. Tam se budou rozkládat přinejmenším stovky let. Ve spalovnách se zničit skoro nedají – jsou totiž vyrobené z nehořlavých materiálů. Úřady ale zatím problém s plenami řešit nechtějí.

Třeba Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí regionálnímu Deníku napsal, že prioritou rezortu je snižování objemu komunálního odpadu jako celku. Podle Charváta se ministerstvo nemůže prioritně věnovat jednotlivým druhům zboží.

Hospodářské noviny

Čeští turisté už si na dovolenou do zahraničí méně často vozí jídlo z domova. Píšou o tom páteční Hospodářské noviny. Češi se podle nich už nezdráhají si jídlo kupovat přímo na místě, a to navzdory vyšším cenám. Také na ubytování mají čeští turisté vyšší nároky než třeba v devadesátých letech.

Roste tak zájem o ubytování all inclusive, při objednávání dovolené se taky Češi pravidelně ptají, jak blízko to ze svého hotelu budou mít na pláž. Mají tak často vyšší nároky než třeba Britové nebo Němci. O prázdninách už taky čeští cestovatelé nechtějí jenom odpočívat, do zahraničí proto jezdí taky za turistikou, za cyklovýlety nebo na vodu.

Právo

První dva české výrobky mají ochrannou známku Testováno v Antarktidě. Všímá si toho páteční deník Právo. Známku dostaly pohorky a termoprádlo – figuranti je testovali v extrémních podmínkách přímo na Antarktidě, a to nedaleko české polární Mendelovy stanice.

Ochrannou známku Testováno v Antarktidě vydává brněnská Masarykova univerzita. Aktuálně o ní má zájem deset firem. Univerzita očekává, že díky známce by se české výrobky mohly snáz prosadit na zahraničních trzích – třeba ve Spojených státech. Jak píše Právo, výrobky v Antarktidě prošly skutečně extrémním zatížením. Třeba v pohorkách figuranti ušli stovky kilometrů v mrazových pouštích nebo na ledovcích.