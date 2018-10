Přehled tisku: extrémně silná marihuana, více asistentů ve školách nebo vyšší zájem o studny

Mladá fronta Dnes

Desítky prodejců na českém trhu nabízí semena extrémně silné marihuany, tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Obchodníci tvrdí, že jejich vyšlechtěné odrůdy obsahují i 24 procent účinné látky THC. To je několikanásobně víc než u běžného konopí. Semena se ale dají prodat zcela legálně, protože ještě nejsou drogou.

Syntetická droga na severu Moravy má druhou oběť. Počet obviněných stoupl na sedm Číst článek

Nezákonné je až to, když pěstitel zasadí semeno do hlíny. Někteří prodejci si přesto raději vymysleli pojistku. Tvrdí, že semena prodávají jen pro sběratelské účely. V řadě případů se ale obchodníci sami usvědčují z toho, že o sběratelské účely nejde. Podle Mladé fronty Dnes třeba vychvalují účinky vypěstované marihuany a přidávají informace o tom, jak se o rostlinu správně starat.

Vyšlechtěné odrůdy můžou mít mnohem silnější účinky, než běžná marihuana vypěstovaná třeba v truhlíku nebo na zahrádce.

Deník

Ministerstvo práce se chystá změnit příručku pro sociální pracovníky, podle které mají patnáctiletí právo nestudovat a nepracovat. Regionální Deník píše, že k tomu resort přiměl tlak veřejnosti. Úřad se kritice dlouhou dobu bránil. Argumentoval tím, že by kurátoři měli pracovat hlavně s motivací mladých.

Přehled tisku: pozdní pomoc dětským obětem násilí a tropická onemocnění v Česku Číst článek

Podle metodické příručky se teď patnáctiletí můžou rozhodnout, že budou bydlet třeba ve squattu. Ministerstvo totiž kladlo důraz na respektování názoru dítěte. Deník informuje, že novou podobu příručky má ministerstvo předložit během několika týdnů. Podle mluvčí resortu Barbary Hanousek Eckhardové se zástupci úřadu nejprve sejdou s autory připomínek a dokument s nimi proberou.

Právo

Na základních a středních školách přibývají asistenti, píše deník Právo. Během tří let se jejich počet zdvojnásobil a v minulém školním roce jich pomáhalo skoro 18 tisíc. Po asistentech hendikepovaných dětí je velká poptávka hlavně kvůli novým pravidlům inkluze. Zájem nepřichází jen ze škol, ale taky ze strany rodičů. Ministerstvo školství přesto zvažuje, že počet asistentů omezí.

Školám zároveň s novými pravidly pro inkluzi vznikl nárok na platy pro asistenty. Předtím jim částečně přispívaly krajské úřady, někdy ale neposlaly nic. Asistenti se tedy teď stali nejdražší položkou inkluze, všímá si Právo. Stát za ně ve školním roce 2016/2017 zaplatil 1,35 miliardy korun. Samotná inkluze ho přitom stála víc než dvě miliardy.

Právo píše, že ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO by chtěl počty asistentů snížit. Ve třídách, kde by to bylo možné, by fungoval takzvaný sdílený asistent pro víc dětí.

E15

České internetové obchody s módou bojují se ztrátami, píše deník E15. Jejich náklady jsou výrazně vyšší než u jiných e-shopů. Může za to hlavně velké množství vráceného zboží - někdy je to až přes padesát procent. Online prodej oblečení přesto zažívá velký růst. Prodejci se proto snaží náklady co nejvíce snížit.

E-shopy se připravují na Vánoce, chybí jim ale zaměstnanci. Výprodejů má být letos míň Číst článek

E-shopy s oblečením se teď řadí k nejrychleji rostoucím oblastem na internetu, říká pro E15 ředitel nákupního rádce Heureka.cz Tomáš Braverman. Jedničkou na českém trhu je e-shop Zoot. Ten jako první internetový obchod s oblečením utržil přes miliardu korun. Zároveň se mu podařilo vytvořit i rekordní prodělek. V první polovině letošního roku měl Zoot provozní výsledek minus 55 milionů korun.

Hospodářské noviny

Kvůli výraznému suchu v Česku roste zájem o nové studny i o hlubší vrty. Hospodářské noviny si všímají toho, že si studnaři většinou berou na pomoc proutkaře. Jsou totiž levnější než geofyzikální průzkum. Vědci a skeptici ale proutkaře často označují za šarlatány.

Svého proutkaře má podle Hospodářských novin většina vrtných společností. Přednost mu dávají hlavně při budování individuálních domovních studen. U větších projektů se ale studnaři spoléhají spíše na odbornější metody geofyziků. Ti měří třeba elektrický odpor na povrchu nebo dělají chemickou analýzu.