Přehled tisku: konec operativního leasingu, peníze pro lékařské fakulty a přeložka proudu možná zdarma

E15

Policie zabrala pozemky v kauze vytunelované kampeličky, informuje o deník E15. Pole, louky a lesy mají původ v desítkách firem, které si na ně půjčily od Metropolitního spořitelního družstva. Úvěry ale nesplatily. Pozemky tak nakonec putovaly do dražby, kde je skoupila firma s neznámými vlastníky Dooku Group. Ta krok policistů považuje za nezákonný.

Mf Dnes

S auty na roční leasing za pár tisíc měsíčně je konec, to je téma Mf Dnes. Takzvaný operativní leasing si totiž oblíbily hlavně firmy, ale pak začaly auta vracet. Některé takové vozy teď stojí na odstavných parkovištích. Leasingové společnosti se proto raději vrací k dlouhodobým pronájmům na několik let.

Regionální Deník

Majitelé domů by už v některých případech nemuseli platit za přeložku energií. Náklady, které se vyšplhají do desítek tisíců korun, by nově uhradil dodavatel energií. Počítá s tím senátní novela, o které píše regionální Deník. Týkat se to bude třeba situací, kdy dům ohrožuje kolemjdoucí, musí se opravit anebo rovnou zbourat. Přeložku by dodavatelé platili také tehdy, když by jejich zařízení nemovitost poškozovalo.

Právo

Lékařské fakulty by mohly dostat necelých sedm miliard korun, aby nabraly víc mediků. Všímá si toho deník Právo. Lékaři totiž stárnou, už za dva roky bude třetina ze 40 tisíc doktorů starších 60 let. Univerzity přitom teď nemají peníze na to, aby přijali víc studentů. Část absolventů navíc raději odchází pracovat do jiného oboru nebo do zahraničí. Peněžní injekci chce ministerstvo školství během 11 let rozdělit mezi čtyři vysoké školy - mimo jiné Univerzitu Karlovu nebo Masarykovu univerzitu. Opatření má přinést 12 procent nových mladých doktorů.