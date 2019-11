Přehled tisku: nevýhodné kurzy v bankomatech, neekologické oblečení a parkování na trávníku

V pátečních novinách se dočtete, že výběr z českých bankomatů je pro cizince nevýhodný, píše deník E15. Zemi podle Lidových novin zamořuje i to, co nosíme. A řidiči v Praze stále častěji podle Deníku parkují auta na trávníku. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Výběr z českých bankomatů je pro cizince nevýhodný. Podle deníku E15 je u nich kurz koruny až o desetinu horší než na pobočkách bank nebo ve směnárnách. Například na konci října dostali cizinci v bankomatu České spořitelny za jedno euro 22,90 koruny. To je o dvě koruny míň, než by získali na pobočce stejné banky. Podobně je na tom třeba i UniCredit. Podle deníku E15 si tak provozovatelé bankomatů mohli teoreticky vydělat více než miliardu korun. Banky se ale hájí tím, že díky tomu můžou zaplatit vysoké náklady na provoz bankomatů.

Mf Dnes

I dva měsíce před spuštěním elektronické neschopenky má systém stále slabiny. Upozorňuje na to Mf Dnes. Lékaři a zaměstnavatelé si stěžují hlavně na nejasnosti kolem potvrzení o dočasné neschopnosti. I přes zavedení eNeschopenky by lékaři totiž dál museli ručně vypisovat doklad, že je pacient stále nemocný. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD řekla, že diskuse o systému bude ještě pokračovat. Od novinky si pak slibuje méně papírování a rychlejší výplatu nemocenské.

Lidové noviny

Zemi zamořuje i to, co nosíme, to je titulek Lidových novin. Oblečení, obuv a domácí textil je totiž pátý největší zdroj skleníkových plynů v rámci spotřeby. Vyplývá to z dat Evropské agentury pro životní prostředí. Oblečení se navíc vyrábí z různých směsí, a proto je těžko recyklovatelné. Obyvatelé Evropské unie v roce 2013 vyhodili více než 5,5 milionu tun oblečení, obuvi a textilií. Pouze pětina se dala zrecyklovat. Problémem se teď chce zabývat Evropská komise.

Deník

Řidiči v Praze stále častěji parkují auta na trávníku. Všímá si toho pražský Deník. Jen letos policie za parkování v městské zeleni rozdala pokuty skoro dvěma tisícům řidičů. Nejvíc to bylo v Praze 4, 9 a 14. Za špatné parkování můžou řidiči dostat pokutu až 800 korun. Jak ale píše regionální Deník, podle městských strážníků přitom řada lidí pokutu ráda zaplatí, protože je to pro ně stále výhodný způsob parkování. Policie navíc vozidlo většinou nemůže odtáhnout, na trávníku totiž nebrání v provozu.

Hospodářské noviny

Veganům můžou hrozit zdravotní rizika kvůli nedostatku vitaminu B12, který je v mase. Vyplývá to ze studie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Veganům hrozí hlavně chudokrevnost. Vitamin B12 by proto měli doplňovat tabletami nebo potravinami, které jsou o něj obohacené.

Právo

Rodiče by mohli sami poslat dítě do polepšovny. Dočtete se o tom v deníku Právo. Teď se problémové děti dávají do diagnostických ústavů výhradně na základě rozhodnutí soudu. V budoucnu by ale o to mohli požádat i rodiče. Změnu navrhují lidovci, SPD, ANO, KSČM a část ODS a hnutí STAN.