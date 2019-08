Přehled tisku: dražší Účtenkovka, změny u umělého oplodnění a mnoho důstojníků v armádě

V pátečních novinách se dočtete, že ministerstvo financí chce dát podle deníku E15 více peněz na Účtenkovku. Umělé oplodnění možná čekají změny v proplácení, píše Mf Dnes. A v armádě je podle deníku Právo příliš mnoho důstojníků. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Mockuuups | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

E15

Na propagaci účtenkové loterie dá letos ministerstvo financí téměř třikrát více peněz než vloni. Resort podle deníku E15 utratí za marketing a PR zhruba 4,6 milionu korun, loni to přitom bylo 1,6 milionu. Podle ministerstva může Účtenkovka díky kampani zaujmout až polovinu domácností.

Mf Dnes

Lékaři navrhují, aby se umělé oplodnění proplácelo jen šestkrát za život. Teď ho pojišťovny hradí šestkrát ročně. Tématu se věnuje Mf Dnes. Lékaři doporučují inseminaci podstoupit třikrát. Pokud žena neotěhotní, zařadí ji do takzvaného cyklu IVF - to je mimotělní oplodnění vajíčka. Pokud k dohodě mezi lékaři a pojišťovnami dojde, mohla by změna platit ledna příštího roku.

Lidové noviny

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš nechce, aby bylo v Singapuru české velvyslanectví. Zjistily to Lidové noviny. Babiš přitom ještě na začátku roku na návštěvě Singapuru tvrdil, že úřad po víc jak deseti letech obnoví. Náklady na zřízení by ale vyšly na 60 milionů korun. Podle diplomatů se do nákladů promítá hlavně vysoká cena nemovitostí. Ambasádu by diplomaté rádi otevřeli ještě letos. Termín otevření ale ještě není jasný.

Hospodářské noviny

Ve spánkovém byznysu se vydělávají miliardy. Podle Hospodářských noviny se celosvětově ve spánkovém průmyslu v roce 2017 protočil v přepočtu zhruba 1,6 bilionu korun. Většina jde do prášků na spaní. Sílí ale i poptávka po kvalitnějších matracích a přístrojích na sledování spánku.

Právo

V armádě je moc důstojníků. Deník Právo uvádí, že je jich o zhruba 1 250 víc, než kolik by jich mělo být. Naopak chybějí tisíce vojáků v základních funkcích a poddůstojníci. Na generálním štábu proto chystají změny, které by měly tenhle nepoměr změnit.