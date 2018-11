Přehled tisku: desítky tisíc na válečné veterány zmizely, dálkové vytápění může podražit

E15

Správa železniční dopravní cesty plánuje zásadně zvýšit investice do modernizace železnice. Dočtete se o tom v deníku E15. V posledních letech investovala SŽDC zhruba osmnáct miliard ročně, v letech 2021 až 2027 by to mělo být za rok v průměru přes třicet miliard korun.

Mf Dnes

Zmizení desítek tisíců korun vybraných na válečné veterány se věnuje Mf Dnes. Podnikatel Jaroslav Chmelař poslal Centru pomoci vojákům v tísni sedmdesát tisíc korun. Spolek, ale tvrdí, že žádné peníze nedostal. O jeho financování se proto začala zajímat i policie.

Lidové noviny

Po elektřině a plynu zdraží i náklady na dálkové vytápění, na kterém jsou závislé čtyři miliony Čechů. Upozorňují na to Lidové noviny. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by od ledna ceny mohly vzrůst o deset až dvacet procent. Teplárenské sdružení ale odhaduje, že by to většinou mělo být do pěti procent. Dopady zdražování se liší podle regionu - například v Plzni neporostou ceny vůbec, naopak v Příbrami se zvýší o čtvrtinu.

Deník

Stát podle ombudsmanky Anny Šabatové selhává v pomoci rodinám s autistickými dětmi. Tématu si všímá Deník. Úřad ombudsmanky si nechal udělat průzkum v jednotlivých krajích. Z něj vyplývá, že v Česku chybí pobytové i ambulantní služby, které by rodinám pomohly s celodenní péčí.

Právo

České vojáky čeká v příštím roce vedle zahraničních misí také přes dvě stě cvičení doma i různě po světě. Píše o tom deník Právo. V Africe budou například cvičit záchranu rukojmích. V Česku se pak na podzim uskuteční ve vojenském prostoru Libavá výcvik pěti set vojáků ze zemí V4.