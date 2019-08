Přehled tisku: obří zakázka české firmy v Rusku, dražší strážníci a nová světla pro památky

V pátečních novinách se dočtete, že žďárské strojírny získaly obří zakázku v Rusku. Píše o tom Mf Dnes. Strážník je podle deníku E15 dražší než policista. A několik pražských památek získá brzy nové osvětlení, informuje Deník. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Strážník je dražší než policista, to je titulek deníku E15. Rozdíl mezi nástupními platy městských a státních policistů můžou být až 15 tisíc korun. Těch státních je přitom nedostatek - chybí jich víc než dva tisíce.

Mf Dnes

Žďárské strojírny ŽĎAS získaly obří zakázku na výstavbu energetického centra v Rusku. Píše o tom Mf Dnes. Závod postaví do pěti let v Magnitogorsku stavbu za víc než čtyři miliardy korun. Energetický zdroj s výkonem 100 megawattů postaví pro jednoho z největších ruských huťařů - společnost MMK. Zakázka pro firmu z Vysočiny je největším českým projektem v Rusku za posledních patnáct let.

Praha získala povolení na rekonstrukci Průmyslového paláce. Stavební práce mají začít příští rok Číst článek

Deník

Několik pražských památek získá brzy nové osvětlení, píše Deník. Nových světel se dočká třeba pražská Loreta, Národní divadlo nebo Strahovský klášter. Od nových svítidel si město slibuje vedle kvalitnějšího estetického dojmu také úspory. Výhodou LED svítidel je na rozdíl od klasických výbojek třeba možnost dálkově regulovat svícení nebo kontrolovat, jestli všechna světla fungují.

Hospodářské noviny

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity pracují na projektu, jak díky bakteriím získat bioplasty. Píší o tom Hospodářské noviny. Výzkum přírodovědců se snaží upravit bakterie tak, aby se daly využít při výrobě ekologicky šetrných bioplastů, například z biomasy.

Právo

Na vyšetření u lékařů specialistů se v Česku podle deníku Právo čeká i měsíce. V některých případech přitom může jít i o život. Na čekací doby si v posledních letech stěžují jak pacienti, tak praktičtí lékaři, kteří je ke specialistům posílají. Ministerstvo zdravotnictví podle deníku slibuje, že problém vyřeší. Specialisté nestíhají kvůli nárůstu nemocí způsobených stárnutím populace. Navíc nemusí mít v době dovolené zástup, jako je tomu třeba u praktiků.