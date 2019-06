Přehled tisku: nádražní revoluce, dluhy na alimentech a vlaky bez strojvedoucího v Česku

V pátečních novinách se dočtete, že Česko čeká na všech nádražích revoluce v označování, píše Deník. Na alimentech podle Lidových novin dluží občas nebo stále téměř 120 tisíc lidí. A v Česku se testují vlaky bez strojvedoucího, informuje deník E15. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Konsorcium tuzemských firem vedené výrobcem železniční a silniční techniky AŽD Praha úspěšně otestovalo první vlak bez strojvedoucího v Česku. Jak píše páteční deník E15, první autonomní vlak by měl mít premiéru v roce 2025. Využití vlaků bez strojvedoucích zvažují soukromí železniční dopravci RegioJet a LeoExpress.

Mf Dnes

Dotované mléko školáci dostávají už 20 let. Připomíná to MF Dnes. Zpočátku stát žákům na mléčné výrobky připlácel, nyní platí vše. Dotované mléko bylo určeno pro prvňáky a druháky, dnes ho dostávají všichni na základních školách.

Deník N

Vláda oprášila plán přesunout od ledna celou drogovou agendu pod ministerstvo zdravotnictví. Nyní ji má na starosti Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Informuje o tom Deník N. Experti před tím ale varují. Mají obavu o funkční síť služeb pro drogově závislé. Třeba podle ředitele organizace Sananim Jiřího Richtera by tím zanikla stávající síť služeb, která se opírá o nestátní organizace.

Lidové noviny

Téměř 120 tisíc lidí dluží občas nebo stále na alimentech. To jsou odhady Asociace neúplných rodin, ze kterých čerpají Lidové noviny. Pomoct samoživitelům by mělo takzvané zálohované výživné. Za dlužníka ho zaplatí stát, a částku na něm pak bude vymáhat. Každý desátý samoživitel přitom dostává měsíčně na péči o dítě méně než tisíc korun. Organizace Vaše výživné, která bezplatně pomáhá matkám nebo otcům, kterým partner alimenty neplatí, eviduje nejnižší výživné 65 korun měsíčně.

Deník

Správa železniční dopravní cesty chystá v příštích letech na všech nádražích revoluci v označování míst, kam přijíždějí vlaky. Deník uvádí, že ve stanicích vymění názvy stávajících nástupišť na čísla kolejí. Od 1. července dojde ke změně označení na jednom z největších nádraží v zemi: v Plzni.

Hospodářské noviny

Lidem narozeným v roce 1994 hrozí, že by do penze odcházeli až v 67 letech. Píšou to Hospodářské noviny, které mají k dispozici Zprávu o stavu důchodového systému. Podle současných pravidel by přitom Češi neměli chodit do penze později než v 65 letech.

Právo

Počet rekreačních plavidel stále roste. Podle deníku Právo jich je v Česku zaregistrovaných 18 tisíc. Ministerstvo dopravy bude apelovat na provozovatele plavidel, aby vybavovali záchrannými vestami všechny, kteří se na nich plaví.