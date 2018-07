Přehled tisku: české dálnice dobývají cizí dopravci a lidé nerespektují zákazy vstupu do lomů

V pátečním tisku se například dočtete, že zemědělci po státu chtějí odškodnění za loňské sucho, píše o tom deník E15. Hospodářské noviny zase rozebírají, že na českých silnicích převažují zahraniční dopravci. Lidové noviny se věnují sňatkům Čechů a Češek s cizinci. Více naleznete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:55 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko k otevřenému trhu v kamionové dopravě mění postoj a zvažuje omezení po vzoru západní Evropy. | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

E15

Farmáři chtějí za škody způsobené loňským suchem více než miliardu korun. Píše o tom deník E15. Jejich žádosti do konce letošního září posoudí Státní zemědělský intervenční fond. Ten bude žádosti průběžně předávat na ministerstvo zemědělství, které bude vyplácet dotace. Fond bude posuzovat, jestli se zemědělcům kvůli suchu snížila produkce u pšenice, ječmene nebo kukuřice o více než třicet procent v porovnání s průměrem za poslední tři roky. Pěstitelé navíc musí být pojištění. Pokud nejsou, požadavek na dotaci se sníží o padesát procent.

Mf Dnes

Zatopené lomy, stožáry, komíny, mosty, vojenské újezdy nebo třeba první zóny národních parků. To jsou příklady míst, kam by se správně lidé neměli kvůli zákazu vstupu nikdy podívat. Řada z nich to ale nerespektuje. Třeba na Lomu Amerika ročně zemřou tři až čtyři lidé, kteří zákazu nedbali. Téma rozebírá páteční Mf Dnes. Nebezpečná ale nejsou jen místa v přírodě. Třeba moravskoslezští záchranáři řeší i pády z vysílačů. Jde přitom o vážná zranění, která bývají i smrtelná.

Lidové noviny

Počet svateb Čecha nebo Češky s cizincem nebo cizinkou přibývá. Lidové noviny ale píšou, že takové páry musejí podstupovat poměrně nepříjemné výslechy a návštěvy cizinecké policie. Z cizinců si Češky braly hlavně Slováky, Němce nebo Brity. Češi Slovenky, Ukrajinky a Rusky. Problémy můžou mít i nesezdané páry, které spolu mají dítě, pokud je matka ze třetí země bez pobytu v tuzemsku a otec je občan Česka. Musí potom dokládat otcovství. Může také být požadována genetická zkouška.

Hospodářské noviny

České dálnice dobývají cizí dopravci. To je jedním z titulků Hospodářských novin. Náporu zahraniční konkurence se obávají domácí logistické firmy. Nemusely by ho prý ustát. Česko k otevřenému trhu v kamionové dopravě mění postoj a zvažuje omezení po vzoru západní Evropy. Ještě nedávno prosazovalo, aby byl evropský trh co nejliberálnější. Dnes ale i samotní dopravci připouští, že je třeba ho začít regulovat.

Deník

Už déle než rok funguje na Letišti Václava Havla v Praze nová kontrola zavazadel proti možné přítomnosti výbušnin. Dělá se bez přítomnosti majitele. Píše o tom regionální Deník. Zástupci letiště cestujícím doporučují, že je ideální cestovat s kufrem, který je vybaven takzvanými TSA zámky, které jsou označené znakem červeného diamantu. Takové kufry může speciální obsluha letiště otevřít pomocí zvláštního klíče, aniž by zámeček kufru jakkoliv poškodila.

Právo

Při kontrole hospodaření české civilní rozvědky vyplouvají na povrch další problematické transakce a kroky bývalého vedení. Dočtete se o tom v Právu. To zjistilo, že vyšetřovatelé prověřují i nákup osmi až devíti speciálních zařízení na odposlouchávání a lokalizaci mobilních telefonů známých jako agáta. Mohlo jít o fiktivní nákup, nebo mohly zmizet někde po republice.