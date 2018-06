Přehled tisku: zákaz hlavičkování, netradiční půjčka ministerstva financí i zájem o vývrty studní

Čtvrteční vydání tuzemských deníků se věnují přípravám Čechů na prázdniny. Kdy vyrazit do zahraničí, abyste se vyhnuli kolonám, radí Mladá fronta DNES. Tématem Hospodářských novin je pak výzva lékařů, aby bylo pro děti do 10 let zakázáno při fotbale hlavičkovat. Nebývalý zájem o vývrty studní v Moravskoslezském kraji zaujal zase regionální Deník. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malý fotbalista (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay CC0 Creative Commons

E15

Stát si vzal netradiční půjčku – to je titulek deníku E15. Ministerstvo financí si na splacení státních dluhopisů půjčilo dvě miliardy eur od trojice soukromých zahraničních bank. Díky záporným úrokovým sazbám banky zaplatí Česku celkem dva miliony eur navíc.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES radí, jak se na začátku prázdnin vyhnout těm největším kolonám při odjezdu na letní dovolenou. Už pozítří totiž vyjede na české silnice o 23 procent lidí víc než obvykle, v sobotu dopoledne se na cestu vydá dokonce o 64 procent aut víc. Kolonám se podle deníku lidé nejlépe vyhnou, když vyjedou v pátek před půl třetí odpoledne.

Cesty na jih budou ucpané, v Rakousku a Německu začínají prázdniny, varují autokluby Číst článek

Hospodářské noviny

Někteří čeští lékaři chtějí, aby bylo pro děti zakázané při fotbale hlavičkovat. Všímají si toho čtvrteční Hospodářské noviny. Skupina neurologů a patologů sepsala výzvu, ve které varují před dlouhodobými následky hlavičkování u dětí, jako je poškození tkáně. Odvolávají se přitom na příklad Spojených států amerických, kde už dva roky platí úplný zákaz hlavičkování u dětí do 10 let. České fotbalové kluby oponují, že hlaviček je při tréninku dětí minimum.

Nejnebezpečnější jsou podle odborníků opakované nárazy míče na hlavu právě u dětí, u kterých se mozek teprve vyvíjí a lebka je zranitelnější. Při fotbalové hlavičce pak mozek prakticky prudkým pohybem narazí na lebku.

Deník

O firmy, které dělají vývrty studní, je nebývalý zájem v Moravskoslezském kraji. Informuje o tom regionální Deník. Do společností volá kvůli nedostatku vody ve studních až 40 lidí denně. Zájemců je tolik, že někteří musejí na vyvrtání nové studny čekat až několik měsíců.

Právo

Vláda chce zvýšit daň za alkohol a tabák a legalizovat rekreační užívání marihuany. Dočtete se o tom v deníku Právo. Novou strategii by měl Úřad vlády přijmout do konce roku. Závazná bude na devět let. Drogy je podle ní lepší efektivně regulovat, než je úplně zakázat.