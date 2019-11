Přehled tisku: spory státu s firmou o Peruny, kyberútoky na nemocnice nebo test brček

V českém tisku se v úterý dočtete, že ministerstvo obrany má spory s přeloučskou společností SVOS kvůli zrušené zakázce na obrněná vozidla Perun. Firma zvažuje žalobu, píší Hospodářské noviny. Nemocnice v Česku podle Lidových novin vydírají hackeři. Kyberútokům, které ohrožují i péči o pacienty, čelilo nejméně pět z devíti fakultních nemocnic. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo obrany má spory s přeloučskou společností SVOS kvůli zrušené zakázce na obrněná vozidla Perun (na snímku) | Zdroj: Ministerstvo obrany

E15

Ministerstvo spravedlnosti loni vyplatilo rekordní odškodnění za pochybení soudů. Deník E15 píše, že průtahy v řízení, neoprávněná trestní stíhání nebo nezákonné exekuce stály 367 milionů korun. Oproti předchozímu roku je to víc než dvojnásobek. Počet žádostí o odškodnění se přitom příliš nezměnil.

Místo „liberálních papírových“ brček prodává Trump vlastní plastová. Vynesly mu už přes 10 milionů Číst článek

Mf Dnes

Jednorázová brčka z papíru měknou, slaměná se drolí a těstovinová mokvají. Tvrdí to Mf Dnes, která testovala různé alternativy plastových slámek. Ty se mají kvůli evropské směrnici do roku a půl přestat používat. Výrobci proto zkoušejí materiály, které by mohly klasická brčka nahradit.

Lidové noviny

Nemocnice v Česku vydírají hackeři, všímají si toho Lidové noviny. Kyberútokům, které ohrožují i péči o pacienty, čelilo nejméně pět z devíti fakultních nemocnic. Třeba v olomoucké se hackeři nedávno snažili zjistit přihlašovací údaje do interních informačních systémů. Odhalit pachatele se kvůli anonymitě internetu většinou nepodaří.

Regionální Deník

Český vědec objevil novou kategorii protinádorových léků, informuje o tom regionální Deník. Jan Brábek s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjí takzvaná migrastatika. Ta by měla nádorovým buňkám bránit v pohybu a oddálit tak tvorbu metastáz. Testy budou ale i v případě brzkého zapojení nějakého investora trvat zhruba deset let.

Šéf SVOS o neúspěchu vozidel Perun: Vojskové zkoušky byly postavené tak, že jsme je nemohli splnit Číst článek

Hospodářské noviny

Ministerstvo obrany má spory s přeloučskou společností SVOS kvůli zrušené zakázce na obrněná vozidla Perun. Podle Hospodářských novin firma zvažuje žalobu a od státu by mohla požadovat stovky milionů korun. Ministerstvo tvrdí, že smlouvu zrušilo, protože vozidla neobstála u vojenských zkoušek. Přeloučská firma chyby odmítá.

Právo

Jednu z nejobtížnějších námořních cest na světě zdolali první Češi, všímá si toho deník Právo. Severozápadní průliv je zhruba 6 300 kilometrů dlouhý a plout se dá jen několik týdnů v roce. Česká plachetnice Altego je teprve 291. lodí v historii, které se podařilo přes ledy nad severní Kanadou dostat.