Přehled tisku: pesticidy z černého trhu, psychické problémy studentů a klimatizované tramvaje

Ve čtvrtečním tisku se dočtete o pesticidech používaných v Česku, které pochází z černého trhu. Tématu se věnuje Deník N. Mf Dnes píše o psychických problémech studentů a Právo informuje o finanční pomoci pro země postižené migrační vlnou. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:51 13. června 2019

E15

V Praze by do konce příštího roku mělo jezdit dvakrát víc klimatizovaných tramvají, píše to deník E15. Celkový počet klimatizovaných souprav se tak zvýší na 250 a první upravené vozy by se do provozu měly dostat ještě letos. Dopravní podnik hlavního města může díky posudkům zadat zakázku Škodě Transportation. Podle posudků Českého vysokého učení technického a advokátní kanceláře Havel a Partners je totiž výrobce tramvají Škoda Transportation jediným možným dodavatelem klimatizace. Dopravní podnik tak firmě může zakázku zadat formou jednacího řízení bez uveřejnění. Investici ale ještě musí schválit rada hlavního města. Podle E15 by o tom měla jednat do konce června.

Deník N

Téměř pětina pesticidů a hnojiv používaných v Česku pochází z černého trhu, upozorňuje na to Deník N. Zemědělci tak často neví, čím úrodu vylepšují. Falšované nebo zakázané pesticidy navíc na rozdíl od legálních látek neprochází žádnou kontrolou. Zbytky chemikálií přitom můžou ve sklizni zůstat a dostat se pak i do potravin nebo krmných směsí. V Česku se ročně použije téměř 13 milionů kilogramů chemických přípravků na ochranu rostlin a podobných látek. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Černý trh tak představuje zhruba dva tisíce tun naprosto neznámé a nekontrolované chemie. Existenci černého trhu Deníku N potvrdilo policejní prezidium. Problémy s nelegálními pesticidy v České televizi přiznal i ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD.

Mf Dnes

Stále víc studentů hledá pomoc s duševními potížemi, zjistila to Mf Dnes. Za psychické problémy mladých lidí může podle psychologů stres z náročných testů a zkoušek, tlak okolí nebo obavy o budoucí zaměstnání. Psychologická centra na českých univerzitách teď fungují na hranici kapacity. Třeba poradenské centrum Univerzity Karlovy loni podle mluvčího Václava Hájka poskytlo studentům 698 hodin služeb. Letos je to za necelý půlrok už 474 hodin. Mf Dnes informuje, že i kvůli vytíženosti školních poraden studenti často míří rovnou do soukromých ordinací psychologů a psychiatrů. Tam si mnohdy sezení platí ze svého, protože v případě schůzek hrazených zdravotními pojišťovnami jsou delší čekací doby na objednání.

Deník

Ministerstvo zemědělství plánuje změny v projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Informuje o tom regionální Deník. Školy by podle návrhu měly odebírat víc produktů od regionálních výrobců a sadařů. Ti budou muset svačiny posílat ve vratných obalech, jinak od státu dostanou méně peněz. Resort se tak novelou nařízení vlády snaží bojovat s odpadky. Upozorňuje, že dodavatelé někdy produkty balí zbytečně. Do škol se pak dostávají třeba jablka v kelímcích. Regionální Deník píše, že stát chce taky zvýšit dotaci pro svačiny v malých školách. Příspěvky pro zařízení s více než 150 žáky by se měly naopak mírně snížit. Důvodem jsou prý větší problémy při zásobování malých škol. Například za jedno jablko pro menší školní zařízení tak bude stát platit 11 korun a 50 haléřů, větším školám přispěje jen 10 korun a 40 haléřů.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují žebříčku společnosti Deutsche Bank a různým cenám v pětapadesáti světových velkoměstech. Praha ve srovnání vyniká nejnižší cenou za půllitr piva i jednou z nejlevnějších měsíčních jízdenek v městské hromadné dopravě. Třeba vstupenky do pražských kin ale patří k těm dražším. V tabulce s průměrnými měsíčními mzdami česká metropole skončila až na 35. místě. Z pěti měst s nejvyšším průměrným příjmem jsou čtyři ve Spojených státech. Vede San Francisco, kde si lidé průměrně vydělají víc než 6,5 tisíce dolarů, tedy téměř 150 tisíc korun.

Právo

Vláda bude schvalovat finanční pomoc pro země postižené migrační vlnou, tématu se věnuje deník Právo. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD navrhuje poslat 25 milionů korun na ochranu dětí migrujících bez doprovodu přes africké Mali. Dalších 10 milionů by mělo putovat do zemí afrického Sahelu na jihu Sahary a 33 milionů má jít na Blízký východ. Finanční dary pro Dětský fond OSN mají podle Hamáčka ochránit děti, které jsou už v pohybu nebo které jsou náchylné k nelegální migraci. Právo píše, že projekt v Mali má posílit tamní úřady. Ty dětem poskytnou ochranu a budou je informovat o riziku spojeným s opuštěním vlastní rodiny.