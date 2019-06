Přehled tisku: nedostatek pěstounů, dluhy podnikatelů, přidělení komisaře v autoškole náhodným losem

V českých denících se v pátek dočtete, že zkušební komisaře v autoškolách, by mohl vybírat los. Čeští podnikatelé by se díky nových pravidel mohli rychleji zbavit svých dluhů, upozorňují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku je v současné době necelých osm set přechodných pěstounů. A odměny pro ně se od roku 2013 nezvýšily. (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Čeští podnikatelé by se už za dva roky mohli jednodušeji a rychleji zbavit svých dluhů. To je téma dnešních Hospodářských novin. Podle nových evropských pravidel by v oddlužení strávili tři roky. Navíc by nebyla určená minimální částka, kterou by za tu dobu museli zaplatit svým věřitelům. V některých případech by tak podnikatelé nemuseli zaplatit vůbec nic. V současné době se živnostníci můžou zbavit svých dluhů jen tehdy, pokud s tím souhlasí jejich věřitelé.

MF Dnes

Zkušební komisaře v autoškolách by nově mohl vybírat los. Ministerstvo dopravy tak chce přerušit vazby komisařů na obce a místní autoškoly. Jejich provozovatelé totiž komisaře hlavně v malých městech dobře znají a výuku jim přizpůsobují. Téma pro Mladou frontu Dnes. Podle ministerstva dopravy je často jednodušší získat řidičský průkaz v malých městech. Kromě toho, že je tam menší množství křižovatek a jiných náročných míst, taky je tam míň komisařů.

Právo

Vyučují matematiku, ale vystudovaný mají obor čeština-dějepis. I takové případy se objevují v českém školství kvůli nedostatku učitelů. To se pak podepisuje na kvalitě výuky. Nejhorší situace je na druhém stupni základních škol. Upozorňuje na to dnešní Právo. Velký problém je například v hodinách informatiky. Tu v současné době učí jen 52 procent kantorů vzdělaných v daném předmětu.

Deník

Česko trápí nedostatek přechodných pěstounů. To je téma regionálního Deníku. Ministerstvo práce a sociálních věcí by je proto chtělo podpořit vyššími měsíčními odměnami. Víc peněz by taky mohli dostat mladí lidé, kteří opouštějí ústavní nebo pěstounskou péči. V Česku je v současné době necelých osm set přechodných pěstounů. A odměny pro ně se od roku 2013 nezvýšily. V současnosti dostávají podle náměstkyně ministerstva práce Jany Hanzlíkové měsíčně dvacet tisíc korun hrubého.