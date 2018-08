Přehled tisku: 12hodinový výslech Valachové, rozšiřující se trh s donáškou jídla i voda na příděl

Velkým tématem čtvrtečních vydání deníků je horko a s tím související problémy. Mladé fronta DNES se například věnuje plánované novele zákona o přídělu vody v době sucha. Lidové noviny zase řeší to, že čističky vody mají kvůli tropickému počasí více práce. V Právu se pak dočtete, že policie 12 hodin vyslýchala bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD). Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Voda na příděl. Takový je titulek čtvrteční Mladé fronty DNES. Deník upozorňuje na plánovanou novelu vodního zákona, která má přesně určit, co dělat v případě, když bude kvůli dlouhodobému suchu hrozit nedostatek vody. A to na obecní, krajské i národní úrovni. Nová pravidla by měla platit od roku 2020.

Lidové noviny

Čističky a úpravny vod mají kvůli tropickému počasí větší práci s přípravou pitné vody. Podle Lidových novin za to může vyšší koncentrace fosforu a dalších toxických látek, které napomáhají množení sinic. Komplikace s čištěním by se ale podle vodohospodářů v kvalitě pitné vody neměly projevit.

E15

V Praze roste trh s roznáškou jídla. Dočtete se o tom v deníku E15. Příští pondělí odstartuje společnost Uber ostrý provoz služby Uber eats. Toto léto půjde po finském Woltu už o druhou nadnárodní firmu, která bude konkurovat současnému lídrovi v doručování jídla — společnosti Dáme jídlo.

Hospodářské noviny

Česko stále patří mezi země s nejnižším podílem vysokoškoláků v Evropské unii. Tématu se věnují Hospodářské noviny. V Česku má akademický titul zhruba třetina lidí ve věku 25 až 34 let. Na trhu práce je přitom titul výhodou. Vysoké školy kvůli tomu otevírají nové obory a více spolupracují s firmami.

Deník

Liberecká městská doprava už nebude nejdražší v republice. Cena ročního kuponu se totiž sníží z dosavadních víc než 5500 korun na 3650 korun — stejně jako v Praze. Všímá si toho regionální Deník. Změnu tarifu tento týden schválili radní města. Největší zlevnění čeká na děti, studenty a seniory. Od září za jednotlivou jízdenku zaplatí pět korun, za měsíční 132 korun a za čtvrtletní 342 korun.

Právo

Exministryni školství Kateřinu Valachovou z ČSSD 12 hodin vyslýchala policie kvůli kauze sportovních dotací. Zjistil to deník Právo. Detektivové údajně ukázali exministryni přepisy odposlechů týkající se její bývalé náměstkyně Simony Kratochvílové a bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty.